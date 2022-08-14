Марта Костюк – Магдалена Френх. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала квалификации на турнире в Цинциннати
14 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№74 WTA) продолжит выступления в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.
В финале отбора украинка сразится против Магдалены Френх из Польши (№107 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Потапова – Калинская. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.
Ранее девушки играли один раз, победила украинка.
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Плеер будет добавлен ближе к началу матча
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