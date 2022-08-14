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  4. Марта Костюк – Магдалена Френх. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
14 августа 2022, 11:55 |
91
0

Марта Костюк – Магдалена Френх. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации на турнире в Цинциннати

14 августа 2022, 11:55 |
91
0
Марта Костюк – Магдалена Френх. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

14 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№74 WTA) продолжит выступления в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.

В финале отбора украинка сразится против Магдалены Френх из Польши (№107 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Потапова – Калинская. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.

Ранее девушки играли один раз, победила украинка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Плеер будет добавлен ближе к началу матча

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Источник Sport.ua
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