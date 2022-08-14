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Лига чемпионов
14 августа 2022, 11:21 | Обновлено 14 августа 2022, 12:20
481
0

ФОТО. Динамо вернулось в Лодзь, где в среду сыграет с Бенфикой

Киевляне попрощались с городком Унеюв

14 августа 2022, 11:21 | Обновлено 14 августа 2022, 12:20
481
0
ФОТО. Динамо вернулось в Лодзь, где в среду сыграет с Бенфикой
ФК Динамо Киев

В субботу, 13 августа, киевское «Динамо» попрощалось с городком Унеюв, где базировалось в последнее время.

После завтрака динамовцы отправились в Лодзь, где будут находиться на финальной стадии подготовки к матчам с «Бенфикой» в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

Сама тренировка началась с небольшой пробежки, продолжилась качественной функциональной разминкой. После этого игрокам была предложена серия квадратов на время – это едва ли не самое лучшее упражнение на тренировку скорости, техники, точности, скорости принятия решений и выносливости.

Продолжилось занятие серией бега с ускорением, затем бело-синие отработали предложенные тренерским штабом упражнения на контроль мяча и скорость передач. А после серии тактических действий началась отработка ударов по воротам и действий в атаке, что является наилучшим и эффективным упражнением в том числе для вратарей.

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Источник ФК Динамо Киев
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