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Англия
14 августа 2022, 09:57 | Обновлено 14 августа 2022, 10:12
1283
0

ВИДЕО. Гол вратаря КПР в компенсированное время спас для клуба ничью

Сени Дьенг вписал свое имя в историю клуба

14 августа 2022, 09:57 | Обновлено 14 августа 2022, 10:12
1283
0
ВИДЕО. Гол вратаря КПР в компенсированное время спас для клуба ничью
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче третьего тура Чемпионшипа «Сандерленд» в домашних стенах не сумел обыграть «Куинз Парк Рейнджерс» (2:2).

Хозяева вели к 87-й минуте со счетом 2:0, но сначала марокканец Ильяс Шер великолепно исполнил штрафной удар, после чего он же ассистировал сенегальскому вратарю Сени Дьенгу, который результативно подключился на подачу углового в компенсированное время матча.

Отметим, что 27-летний Дьенг стал первым вратарем в истории «КПР», который отличился забитым мячом.

Обзор матча

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Источник Sport.ua
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