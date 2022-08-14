ВИДЕО. Гол вратаря КПР в компенсированное время спас для клуба ничью

В матче третьего тура Чемпионшипа «Сандерленд» в домашних стенах не сумел обыграть «Куинз Парк Рейнджерс» (2:2).

Хозяева вели к 87-й минуте со счетом 2:0, но сначала марокканец Ильяс Шер великолепно исполнил штрафной удар, после чего он же ассистировал сенегальскому вратарю Сени Дьенгу, который результативно подключился на подачу углового в компенсированное время матча.

Отметим, что 27-летний Дьенг стал первым вратарем в истории «КПР», который отличился забитым мячом.

Обзор матча