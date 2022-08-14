ATP14 августа 2022, 09:08 |
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Определились финалисты Мастерса в Монреале
Кто-то выиграет один из самых престижных турниров в карьере
14 августа 2022, 09:08 |
442
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Состоялись полуфинальные матчи на хардовом Мастерсе в Канаде.
Хуберт Хуркач во второй раз в карьере пробился в финал турнира такой категории, а Пабло Карреньо-Буста там сыграет впервые.
Отметим, что в прошлом году испанец остановил поляка на этом турнире на стадии третьего круга.
Хуркач пока не проигрывал финалов соревнований ATP.
Монреаль. 1/2 финала
Пабло Карреньо-Буста – Дэн Эванс – 7:5, 6:7(7), 6:2
Хуберт Хуркач [8] – Каспер Рууд [4] – 5:7, 6:3, 6:2
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