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ATP
14 августа 2022, 09:08 |
442
0

Определились финалисты Мастерса в Монреале

Кто-то выиграет один из самых престижных турниров в карьере

14 августа 2022, 09:08 |
442
0
Определились финалисты Мастерса в Монреале
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуберт Хуркач

Состоялись полуфинальные матчи на хардовом Мастерсе в Канаде.

Хуберт Хуркач во второй раз в карьере пробился в финал турнира такой категории, а Пабло Карреньо-Буста там сыграет впервые.

Отметим, что в прошлом году испанец остановил поляка на этом турнире на стадии третьего круга. 

Хуркач пока не проигрывал финалов соревнований ATP.

Монреаль. 1/2 финала

 Пабло Карреньо-Буста –  Дэн Эванс – 7:5, 6:7(7), 6:2

 Хуберт Хуркач [8] –  Каспер Рууд [4] – 5:7, 6:3, 6:2

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ATP Монреаль Хуберт Хуркач Каспер Рууд Пабло Карреньо Буста Дэн Эванс
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Источник Sport.ua
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