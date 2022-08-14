Определились финалисты Мастерса в Монреале

Состоялись полуфинальные матчи на хардовом Мастерсе в Канаде.

Хуберт Хуркач во второй раз в карьере пробился в финал турнира такой категории, а Пабло Карреньо-Буста там сыграет впервые.

Отметим, что в прошлом году испанец остановил поляка на этом турнире на стадии третьего круга.

Хуркач пока не проигрывал финалов соревнований ATP.

Монреаль. 1/2 финала

Пабло Карреньо-Буста – Дэн Эванс – 7:5, 6:7(7), 6:2

Хуберт Хуркач [8] – Каспер Рууд [4] – 5:7, 6:3, 6:2