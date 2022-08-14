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WTA
14 августа 2022, 08:30 | Обновлено 14 августа 2022, 08:49
241
0

Стали известны финалистки престижного турнира в Торонто

Титул разыграют представительницы Румынии и Бразилии

14 августа 2022, 08:30 | Обновлено 14 августа 2022, 08:49
241
0
Стали известны финалистки престижного турнира в Торонто
Getty Images/Global Images Ukraine. Беатрис Хаддад Майя

Состоялись полуфинальные матчи на хардовом турнире WTA 1000 в Канаде.

Симона Халеп вышла в свой 18-й финал турнира такой категории, сравнявшись по этому показателю с Сереной Уильямс.

Беатрис Хаддад Майя сыграет в третьем матче за титул в текущем сезоне. На таком уровне это будет ее первый финал в карьере.

Торонто. Пары 1/2 финала

 Беатрис Хаддад Майя –  Каролина Плишкова [14] – 6:4, 7:6(7)



 Симона Халеп [15] –   Джессика Пегула [7] – 2:6, 6:3, 6:4

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WTA Торонто Беатрис Хаддад Майя Каролина Плишкова Симона Халеп Джессика Пегула
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Источник Sport.ua
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