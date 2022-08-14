Стали известны финалистки престижного турнира в Торонто

Состоялись полуфинальные матчи на хардовом турнире WTA 1000 в Канаде.

Симона Халеп вышла в свой 18-й финал турнира такой категории, сравнявшись по этому показателю с Сереной Уильямс.

Беатрис Хаддад Майя сыграет в третьем матче за титул в текущем сезоне. На таком уровне это будет ее первый финал в карьере.

Торонто. Пары 1/2 финала

Беатрис Хаддад Майя – Каролина Плишкова [14] – 6:4, 7:6(7)





Симона Халеп [15] – Джессика Пегула [7] – 2:6, 6:3, 6:4