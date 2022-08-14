WTA14 августа 2022, 08:30 | Обновлено 14 августа 2022, 08:49
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Стали известны финалистки престижного турнира в Торонто
Титул разыграют представительницы Румынии и Бразилии
14 августа 2022, 08:30 | Обновлено 14 августа 2022, 08:49
241
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Состоялись полуфинальные матчи на хардовом турнире WTA 1000 в Канаде.
Симона Халеп вышла в свой 18-й финал турнира такой категории, сравнявшись по этому показателю с Сереной Уильямс.
Беатрис Хаддад Майя сыграет в третьем матче за титул в текущем сезоне. На таком уровне это будет ее первый финал в карьере.
Торонто. Пары 1/2 финала
Беатрис Хаддад Майя – Каролина Плишкова [14] – 6:4, 7:6(7)
Симона Халеп [15] – Джессика Пегула [7] – 2:6, 6:3, 6:4
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