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WTA
14 августа 2022, 02:08 |
58
0

Определилась следующая соперница Марты Костюк

Украинка сыграет с представительницей Польши

14 августа 2022, 02:08 |
58
0
Определилась следующая соперница Марты Костюк
Instagram. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк проведет свой следующий матч второго квалификационного раунда турнира WTA 1000 в Цинциннати (США) против Магдалены Френх (WTA 107, Польша).

Отметим, что украинка уверенно обыграла в двух сетах Жасмин Паолини (WTA 55, Италия) за 1 час и 16 минут в первом круге.

Магдалена Френх, в свою очередь, выиграла у Кайи Юван (Словения, WTA 67) в трех сетах со счетом 6:1, 4:6, 6:2 за 2 часа и 6 минут.

Марта с Магдаленой уже играли в 2020 году. Тогда в полуфинале хардового турнира W80 в Маконе (США) Костюк деклассировала представительницу Польши со счетом 6:3, 6:2.

Теннисистки выйдут на корт не ранее 18:30 по Киеву.

 

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Источник Sport.ua
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