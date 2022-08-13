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  4. Днепр-1 готовится к сезону: Гуцуляк вернулся к работе, тренировка новичка
Украина. Премьер лига
13 августа 2022, 22:40 |
209
0

Днепр-1 готовится к сезону: Гуцуляк вернулся к работе, тренировка новичка

Команде предстоят матчи квалификации Лиги Европы

13 августа 2022, 22:40 |
209
0
Днепр-1 готовится к сезону: Гуцуляк вернулся к работе, тренировка новичка
ФК Днепр-1

«Днепр-1» перебрался в Словакию, где команда продолжает готовиться к новому сезону. Сообщается, что к тренировкам вернулся хавбек Алексей Гуцуляк.

У игрока была тяжелая травма и восстановление продолжается, поэтому сроков возвращения в игру пока нет. Первую тренировку с новой командой провел новичок - аргентинский защитник Эмилиано Пурита.

Команда готовится к первому матчу плей-офф квалификации Лиги Европы против АЕК Ларнака 18 августа.

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Источник Sport.ua
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