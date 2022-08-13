Успех Бенфики перед матчем с Динамо, Яремчук отыграл 30 минут

В матче 2-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» на выезде обыграла новичка «Каса Пиа» со счетом 1:0. Украинский форвард Роман Яремчук вышел на поле на 60-й минуте.

Уже 17 августа «Бенфика» встретится с «Динамо» Киев в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Чемпионат Португалии. 2-й тур

Каса Пиа - Бенфика 0:1

Гол: Рамос, 59

Бенфика: Влаходимос, Жуниор (Ба, 46), Отаменди, Морато, Гримальдо (Вертонген, 89), Флорентино (Вейгль, 60), Фернандес, Гонсалвеш (Яремчук, 60), Рафа Силва, Жоау Мариу, Рамос (Араужо, 81)