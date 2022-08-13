Италия13 августа 2022, 21:54 |
279
0
Коваленко пропустит первый тур Серии А
Украинский хавбек «Специи» пока что не готов играть
13 августа 2022, 21:54 |
279
0
Завтра, 14 августа «Специя» начнет новый сезон Серии А матчем против «Эмполи». Главный тренер «Специи» Лука Готти сообщил о том, что украинский полузащитник Виктор Коваленко в этом матче не сыграет:
«Кто не сыграет завтра? Коваленко. Я думал, что он сможет хотя бы начать матч на скамейке. Но, пытаясь набрать форму, он очень сильно нагрузил себя, и сейчас немного устал. Эта усталость вывела его из строя на несколько дней, мы не хотим рисковать».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 августа 2022, 06:25 6
Форвард «Ворсклы» в Украине зарабатывает в 5 раз больше, чем в Бразилии
Футбол | 13 августа 2022, 14:44 11
Специалист – о факторе Мирчи Луческу
Бокс | 12.08.2022, 23:40
Теннис | 13.08.2022, 20:31
Футбол | 13.08.2022, 18:37
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.08.2022, 12:00 1
12.08.2022, 21:30
12.08.2022, 09:25 51
13.08.2022, 12:18 27
12.08.2022, 17:40 8
12.08.2022, 07:55 1
13.08.2022, 15:00 1
11.08.2022, 16:06