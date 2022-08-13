Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коваленко пропустит первый тур Серии А
Италия
13 августа 2022, 21:54 |
279
0

Коваленко пропустит первый тур Серии А

Украинский хавбек «Специи» пока что не готов играть

13 августа 2022, 21:54 |
279
0
Коваленко пропустит первый тур Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

Завтра, 14 августа «Специя» начнет новый сезон Серии А матчем против «Эмполи». Главный тренер «Специи» Лука Готти сообщил о том, что украинский полузащитник Виктор Коваленко в этом матче не сыграет:

«Кто не сыграет завтра? Коваленко. Я думал, что он сможет хотя бы начать матч на скамейке. Но, пытаясь набрать форму, он очень сильно нагрузил себя, и сейчас немного устал. Эта усталость вывела его из строя на несколько дней, мы не хотим рисковать».

По теме:
Серия А. Победный старт Милана, ассист Малиновского
На чемоданах. Малиновский – в запасе Аталанты на матч с Сампдорией
Сампдория - Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Специя Виктор Коваленко Эмполи Серия A Лука Готти
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Tuttomercatoweb
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МАРЛИСОН: «При угрозе вызову такси, 4 км до Словакии и самолет на Бразилию»
Футбол | 13 августа 2022, 06:25 6
МАРЛИСОН: «При угрозе вызову такси, 4 км до Словакии и самолет на Бразилию»
МАРЛИСОН: «При угрозе вызову такси, 4 км до Словакии и самолет на Бразилию»

Форвард «Ворсклы» в Украине зарабатывает в 5 раз больше, чем в Бразилии

Йожеф САБО: «Когда смотрю матчи Динамо, я смеюсь»
Футбол | 13 августа 2022, 14:44 11
Йожеф САБО: «Когда смотрю матчи Динамо, я смеюсь»
Йожеф САБО: «Когда смотрю матчи Динамо, я смеюсь»

Специалист – о факторе Мирчи Луческу

ФОТО. Усик завершил главный этап подготовки и показал спарринг-партнеров
Бокс | 12.08.2022, 23:40
ФОТО. Усик завершил главный этап подготовки и показал спарринг-партнеров
ФОТО. Усик завершил главный этап подготовки и показал спарринг-партнеров
Ястремская впервые в карьере проиграла пять матчей подряд
Теннис | 13.08.2022, 20:31
Ястремская впервые в карьере проиграла пять матчей подряд
Ястремская впервые в карьере проиграла пять матчей подряд
Бундеслига. Поражение Байера, ничьи РБ Лейпциг и Вердера
Футбол | 13.08.2022, 18:37
Бундеслига. Поражение Байера, ничьи РБ Лейпциг и Вердера
Бундеслига. Поражение Байера, ничьи РБ Лейпциг и Вердера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
13.08.2022, 12:00 1
Футбол
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
12.08.2022, 21:30
Теннис
Таблица коэффициентов. Можно ли тремя клубами обогнать Норвегию и Сербию?
Таблица коэффициентов. Можно ли тремя клубами обогнать Норвегию и Сербию?
12.08.2022, 09:25 51
Футбол
В погоне за деньгами. Почему Малиновский перейдет в Ноттингем Форест
В погоне за деньгами. Почему Малиновский перейдет в Ноттингем Форест
13.08.2022, 12:18 27
Футбол
Усик перед реваншем с Джошуа набрал 15 кг
Усик перед реваншем с Джошуа набрал 15 кг
12.08.2022, 17:40 8
Бокс
Сергей СТАХОВСКИЙ: «А что там по ватному боксу? Не заказывали?»
Сергей СТАХОВСКИЙ: «А что там по ватному боксу? Не заказывали?»
12.08.2022, 07:55 1
Теннис
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
13.08.2022, 15:00 1
Футбол
Есть ли в списке Ломаченко? Усик назвал трех своих любимых боксеров
Есть ли в списке Ломаченко? Усик назвал трех своих любимых боксеров
11.08.2022, 16:06
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности