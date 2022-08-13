Коваленко пропустит первый тур Серии А

Завтра, 14 августа «Специя» начнет новый сезон Серии А матчем против «Эмполи». Главный тренер «Специи» Лука Готти сообщил о том, что украинский полузащитник Виктор Коваленко в этом матче не сыграет:

«Кто не сыграет завтра? Коваленко. Я думал, что он сможет хотя бы начать матч на скамейке. Но, пытаясь набрать форму, он очень сильно нагрузил себя, и сейчас немного устал. Эта усталость вывела его из строя на несколько дней, мы не хотим рисковать».