Микель АРТЕТА: «Жезус расстроен. Забил два гола, а мог забивать четыре»

Тренер Микель Артета оценил успех «Арсенала» в матче АПЛ против «Лестера». Команда выиграла 4:2, а новичок Габриэл Жезус оформил дубль и сделал 2 ассиста.

«Я доволен, все сыграли очень хорошо. Был хороший матч, и мы добыли тот результат, который и должны были. Жезус? Мы знаем, что он способен много забивать. Он сделал дубль, но в раздевалке был расстроен, потому что реально мог забить четыре мяча. С таким настроем, как у него, я бы не хотел играть против него в другой команде».

«Уверен, команда будет играть все лучше и лучше», - сказал Артета.

Украинец Александр Зинченко провел на поле 77 минут.