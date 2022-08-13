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  4. Микель АРТЕТА: «Жезус расстроен. Забил два гола, а мог забивать четыре»
Англия
13 августа 2022, 21:10 |
471
0

Микель АРТЕТА: «Жезус расстроен. Забил два гола, а мог забивать четыре»

У форварда 2+2 в матче АПЛ

13 августа 2022, 21:10 |
471
0
Микель АРТЕТА: «Жезус расстроен. Забил два гола, а мог забивать четыре»
Skysports.com

Тренер Микель Артета оценил успех «Арсенала» в матче АПЛ против «Лестера». Команда выиграла 4:2, а новичок Габриэл Жезус оформил дубль и сделал 2 ассиста.

«Я доволен, все сыграли очень хорошо. Был хороший матч, и мы добыли тот результат, который и должны были. Жезус? Мы знаем, что он способен много забивать. Он сделал дубль, но в раздевалке был расстроен, потому что реально мог забить четыре мяча. С таким настроем, как у него, я бы не хотел играть против него в другой команде».

«Уверен, команда будет играть все лучше и лучше», - сказал Артета.

Украинец Александр Зинченко провел на поле 77 минут.

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Арсенал Лондон Габриэл Жезус Микель Артета Александр Зинченко чемпионат Англии по футболу
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Источник ФК Арсенал Лондон
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