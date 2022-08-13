Президент Вереса: «Футбол не может быть бесплатным»
Иван Надеин – о трансляции УПЛ
Президент «Вереса» Иван Надеин поделился своим мнением по поводу трансляци УПЛ в новом сезоне:
«12 клубов поддержали идею единого телевизионного пула. Мы считаем, что это большинство. Абсолютное большинство. Украинская Премьер-лига уходит в единый пул. Это консолидированное решение выступающих за конструктив. Тех, что за развитие футбола и за то, чтобы капитализация футбольного товара нашего постоянно росла.
Setanta Sports – это международная компания. Все желали международного и независимого транслятора. Все о нем говорили – и вот он появился. Да, возможно, не та цена, которую хотели бы большинство клубов. Конечно, до полномасштабной войны ожидания были совсем другие. Но сейчас имеем такую ситуацию. И 16,2 млн долларов, которые Setanta дает за три года на украинский футбол, плюс бонусные опции: бесплатные трансляции, бесплатный показ матчей в YouTube на следующий день – это дополнительные возможности для клубов. А в следующий год – будет почти вдвое больше, третий – еще больше, чем предыдущий. И это верный сигнал.
Футбол не может быть бесплатным. Потому что бесплатного ничего не существует. Нет у нас уже национального транслятора, это не может брать на свои плечи государство – поэтому все должно обеспечивать рынок. И качество трансляций должно быть высоким.
Сейчас некоторые спекулируют на том, что война - люди не имеют возможности платить. 30 гривен будет стоить подписка на матчи исключительно УПЛ. Это стоимость чашки кофе и стоимость украинского футбола сегодня. К сожалению. Большая стоимость того популизма, к которому прибегают, к сожалению, и ведущие украинские клубы».
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хочуть створити єдиний продукт під назвою УПЛ, який би хай не в цьому,
так наступного року можна було б продавати. Чому не можна створити УПЛ
ТБ з єдиною графікою, студіями, знайти спонсорів під все це? Невже для
16 клубів це проблема? А так кожен ліпить щось своє, а як такого
продукту не має.
Ну реально, зараз 100 км від Києва знаходжусь і тут 2+2 у всіх є, а сетанта тільки у тіх, хто має гарний вай фай . Я думаю проблема саме в цьому. Вболівальників Динамо багато, але не всі вони вмістах з кабельним або гарним вай фай. Треба лише додати опцію перегляду на 2+2 і пул буде. Клуб за своїх вболивальників тут дуже доречно переживає
рівні, хай спочатку потренуються у першій лізі. Народ, в більшості, краще буде дивитись футбол на сайті Динамо Київ, ніж шахроїв з Сетанти. Навіть і з затримкою 5хв. Ігоре Михайловичу ви завжди були блище до народу ніж ті, хто хоче зараз, під час війни, заробляти на своєму народові.