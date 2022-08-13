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  4. Президент Вереса: «Футбол не может быть бесплатным»
Украина. Премьер лига
13 августа 2022, 20:22 |
624
8

Президент Вереса: «Футбол не может быть бесплатным»

Иван Надеин – о трансляции УПЛ

13 августа 2022, 20:22 |
624
8
Президент Вереса: «Футбол не может быть бесплатным»
ФК Верес. Иван Надеин

Президент «Вереса» Иван Надеин поделился своим мнением по поводу трансляци УПЛ в новом сезоне:

«12 клубов поддержали идею единого телевизионного пула. Мы считаем, что это большинство. Абсолютное большинство. Украинская Премьер-лига уходит в единый пул. Это консолидированное решение выступающих за конструктив. Тех, что за развитие футбола и за то, чтобы капитализация футбольного товара нашего постоянно росла.

Setanta Sports – это международная компания. Все желали международного и независимого транслятора. Все о нем говорили – и вот он появился. Да, возможно, не та цена, которую хотели бы большинство клубов. Конечно, до полномасштабной войны ожидания были совсем другие. Но сейчас имеем такую ​​ситуацию. И 16,2 млн долларов, которые Setanta дает за три года на украинский футбол, плюс бонусные опции: бесплатные трансляции, бесплатный показ матчей в YouTube на следующий день – это дополнительные возможности для клубов. А в следующий год – будет почти вдвое больше, третий – еще больше, чем предыдущий. И это верный сигнал.

Футбол не может быть бесплатным. Потому что бесплатного ничего не существует. Нет у нас уже национального транслятора, это не может брать на свои плечи государство – поэтому все должно обеспечивать рынок. И качество трансляций должно быть высоким.

Сейчас некоторые спекулируют на том, что война - люди не имеют возможности платить. 30 гривен будет стоить подписка на матчи исключительно УПЛ. Это стоимость чашки кофе и стоимость украинского футбола сегодня. К сожалению. Большая стоимость того популизма, к которому прибегают, к сожалению, и ведущие украинские клубы».

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Источник ФК Верес
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Комментарии 8
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Vladislav Pohily
Справа навіть не в Сетанті, річ у тому, що президенти клубів не
хочуть створити єдиний продукт під назвою УПЛ, який би хай не в цьому,
так наступного року можна було б продавати. Чому не можна створити УПЛ
ТБ з єдиною графікою, студіями, знайти спонсорів під все це? Невже для
16 клубів це проблема? А так кожен ліпить щось своє, а як такого
продукту не має.
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+6
avk2307
Я от особисто готовий заплатити Сетанті за УПЛ і АПЛ +Німеччину, але не розумію чому не можно як і у випадку з Динамо ретрансляція з затримкомю 15 хвилин на 2+2.
Ну реально, зараз 100 км від Києва знаходжусь і тут 2+2 у всіх є, а сетанта тільки у тіх, хто має гарний вай фай . Я думаю проблема саме в цьому. Вболівальників Динамо багато, але не всі вони вмістах з кабельним або гарним вай фай. Треба лише додати опцію перегляду на 2+2 і пул буде. Клуб за своїх вболивальників тут дуже доречно переживає
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+5
avk2307
І ще на додаток . Два місяці був у Німеччіні і Польщі . І така ж сама ситуація. 2+2 можемо дивитись, а Сетанту ні. Ну скільки ще треба прикладів,щоб реальному вболівальнику можно було глянути  футбол.?Хай буде пів години затримка, але не більше і людина в селіабо за кордоном може переглянути матч . До речі ,як людина,яка за кордоном буває,підписався на Мегого і трансляцію єврокубків за кордоном не глянеш, там свої транслятори.А зараз за кордоном огого скільки людей.
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+1
Коллективная Радиостанция
Ви спочатку подумайте за Українських глядачів. За вікном йде війна, а вам все мало, - давай за гроші. Ганьба. Тільки один Ігор Михайлович розуміє що зараз не той час аби заробляти на своєму народові. Гнати ту Сетанту подалі куди. Трансляції на аматорському
рівні, хай спочатку потренуються у першій лізі. Народ, в більшості, краще буде дивитись футбол на сайті Динамо Київ, ніж шахроїв з Сетанти. Навіть і з затримкою 5хв. Ігоре Михайловичу ви завжди були блище до народу ніж ті, хто хоче зараз, під час війни, заробляти на своєму народові.  
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0
AK.228
Популіст - барига суркіс
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-7
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