Англия13 августа 2022, 19:40 | Обновлено 13 августа 2022, 19:45
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Брентфорд – Ман Юнайтед. Роналду в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 августа в 19:30 поединок 2-го тура Английской Премьер-лиги
13 августа 2022, 19:40 | Обновлено 13 августа 2022, 19:45
266
1
13 августа в 19:30 в матче 2-го тура Английской Премьер-лиги играют «Бентфорд» и «Ман Юнайтед».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Брентфорд – Ман Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.
События матча
30’
ГОЛ ! Мяч забил Бен Ми (Брентфорд).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Йенсен (Брентфорд).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Джош Дасилва (Брентфорд).
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30 хвилина 3-0 ..."шикарний" початок сезону від МЮ 🤣
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