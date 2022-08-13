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Брентфорд
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Ман Юнайтед
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Англия
13 августа 2022, 19:40 | Обновлено 13 августа 2022, 19:45
266
1

Брентфорд – Ман Юнайтед. Роналду в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 августа в 19:30 поединок 2-го тура Английской Премьер-лиги

13 августа 2022, 19:40 | Обновлено 13 августа 2022, 19:45
266
1
Брентфорд – Ман Юнайтед. Роналду в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Twitter

13 августа в 19:30 в матче 2-го тура Английской Премьер-лиги играют «Бентфорд» и «Ман Юнайтед».

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Брентфорд – Ман Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.

События матча

30’
ГОЛ ! Мяч забил Бен Ми (Брентфорд).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Йенсен (Брентфорд).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Джош Дасилва (Брентфорд).
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Источник Sport.ua
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BobchuK
30 хвилина 3-0 ..."шикарний" початок сезону від МЮ 🤣
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