Александр КАРАВАЕВ: «У Динамо остался последний и очень важный шаг в ЛЧ»

Игрок «Динамо» Киев Александр Караваев рассказал о том, как команда готовится к решающим матчам плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики».

- Две ступеньки к групповому этапу Лиги чемпионов уже преодолены, осталась последняя. Что известно о «Бенфике» на данный момент?

– Наш будущий соперник очень хорошо усилился, сменился тренер, очень техничная и сильная команда. Начали потихоньку их разбирать, смотреть, как они играли матчи на предыдущей стадии. Будем тщательно готовиться, поскольку понимаем, что это последний шаг, очень важный. Мы проделали огромную работу, и сейчас должны быть еще лучше подготовленными к предстоящим играм.

– Чем именно отличается нынешняя «Бенфика» от прошлогодней, учитывая смену тренерского штаба и пополнение команды?

– Так трудно сказать, поскольку мы полностью не смотрели матчи, которые у них были. Первое впечатление – техничная команда, есть свой рисунок игры. Чуть-чуть отличается от прошлого сезона, поскольку у них другая игровая схема, поэтому будем готовиться по-другому, чем год назад.

- Сейчас все в команде очень сосредоточены и настроены. Не связано ли это с давлением, что этих матчей ждут не только болельщики «Динамо», но и вся Украина, герои, защищающие родную землю?

– Конечно, мы это понимаем, и все видят, какая у нас сейчас ситуация. Очень тяжело выходить на матч, держа в голове все печальные новости, происходящие в Украине. При этом есть много хороших известий, но вообще слово «война» - это уже очень страшно, и практически невозможно выходить на поле и выбрасывать из головы мысли о происходящих на родине событиях. Но, в то же время, мы понимаем, что ребята защищают родную землю и позволяют нам играть и представлять свою страну на международной арене, и для нас это большая привилегия. Поэтому мы должны выкладываться более чем на сто процентов, ведь нашим защитникам на родине гораздо труднее.

- Наверное, самая большая мечта – сыграть матч Лиги чемпионов в мирном Киеве?

- Конечно, это самая главная мечта, чтобы здесь, находясь за границей, однажды утром мы проснулись и увидели в новостях, что мы выиграли войну и в нашей стране наступил мир. Чтобы мы начали отстраивать все, восстанавливать и радоваться тому, что у нас есть. И когда на видео наших военных на передовой видишь их боевой настрой, их улыбки, то и у самого появляется вера, что все будет хорошо. Низкий им поклон.