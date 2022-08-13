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WTA
13 августа 2022, 18:20 | Обновлено 13 августа 2022, 19:02
416
0

Ангелина Калинина – Лорен Дэвис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации на турнире в Цинциннати

13 августа 2022, 18:20 | Обновлено 13 августа 2022, 19:02
416
0
Ангелина Калинина – Лорен Дэвис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

13 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина (№52 WTA) стартует в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.

В первом круге отбора украинка, которая получила шестой номер посева, сразится против Лорен Дэвис из США (№109 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после матча Маррей – Даниэль. Ориентировочное время начала матча – 22:00 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем круге победительница матча сразится против Даяны Ястремской (№79 WTA) или Петры Мартич (№58 WTA).

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Источник Sport.ua
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