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  4. Динамо до завершения матчей с Бенфикой не планирует никого продавать
Украина. Премьер лига
13 августа 2022, 18:28 |
1004
4

Динамо до завершения матчей с Бенфикой не планирует никого продавать

Главная цель - группа ЛЧ

13 августа 2022, 18:28 |
1004
4
Динамо до завершения матчей с Бенфикой не планирует никого продавать
ФК Динамо Киев

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Динамо» сейчас сосредоточено на матчах решающей стадии квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики» и никого продавать не собирается.

Если киевляне выйдут в группу Лиги чемпионов, то, скорее всего, тогда вообще никто не уйдет, чтобы команда могла как можно лучше выступить в главном еврокубке.

В случае вылета в группу Лиги Европы клуб может рассмотреть конкретные предложения.

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Источник Циганик LIVE
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