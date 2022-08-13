Динамо до завершения матчей с Бенфикой не планирует никого продавать

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Динамо» сейчас сосредоточено на матчах решающей стадии квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики» и никого продавать не собирается.

Если киевляне выйдут в группу Лиги чемпионов, то, скорее всего, тогда вообще никто не уйдет, чтобы команда могла как можно лучше выступить в главном еврокубке.

В случае вылета в группу Лиги Европы клуб может рассмотреть конкретные предложения.