Марта Костюк – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№74 WTA) стартует в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.

В первом круге отбора украинка сразится против восьмой сеяной Жасмин Паолини из Италии (№55 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Мария – Калинская. Ориентировочное время начала матча – 20:30 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем круге победительница матча сразится против Магдалены Френх (№107 WTA) или Кайи Юван (№67 WTA).

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