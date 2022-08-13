Марта Костюк – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации на турнире в Цинциннати
13 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№74 WTA) стартует в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.
В первом круге отбора украинка сразится против восьмой сеяной Жасмин Паолини из Италии (№55 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Мария – Калинская. Ориентировочное время начала матча – 20:30 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
В следующем круге победительница матча сразится против Магдалены Френх (№107 WTA) или Кайи Юван (№67 WTA).
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