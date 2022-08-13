Источник: матчи сборной Украины покажут в едином телемарафоне

По информации журналиста Игоря Цыганыка, последние матчи сборной Украины в Лиге наций покажут в эфире национального телемарафона.

В сентябре команда Александра Петракова проведет два матча против Шотландии, а также сыграет с Арменией.

Ранее сообщалось, что УЕФА бесплатно передал права на эти матчи Украине, поэтому, скорее всего, один из каналов, которые показывают марафон, покажет и последние для сборной Украины официальные матчи года.