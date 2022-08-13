Лига Европы13 августа 2022, 17:45 | Обновлено 13 августа 2022, 18:22
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Источник: матчи сборной Украины покажут в едином телемарафоне
Права на матчи УЕФА передал государству
13 августа 2022, 17:45 | Обновлено 13 августа 2022, 18:22
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По информации журналиста Игоря Цыганыка, последние матчи сборной Украины в Лиге наций покажут в эфире национального телемарафона.
В сентябре команда Александра Петракова проведет два матча против Шотландии, а также сыграет с Арменией.
Ранее сообщалось, что УЕФА бесплатно передал права на эти матчи Украине, поэтому, скорее всего, один из каналов, которые показывают марафон, покажет и последние для сборной Украины официальные матчи года.
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