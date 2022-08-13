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Испания
13 августа 2022, 17:39 |
585
0

Анчелотти назвал дату завершения своей карьеры

Итальянский тренер отработает контракт с «Реалом» до конца

13 августа 2022, 17:39 |
585
0
Анчелотти назвал дату завершения своей карьеры
ФК Реал Мадрид. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что нынешний контракт с «Реалом», который действует до лета 2024 года, станет последним в его тренерской карьере:

«Этот этап в «Реале» завершит мою карьеру. После «белых» я остановлюсь. «Реал – вершина футбола. Есть смысл закончить после этого опыта».

Анчелотти начал самостоятельную тренерскую карьеру в 1995 году. Работал с «Реджиной», «Пармой», «Ювентусом», «Миланом», «Челси», «ПСЖ», «Реалом», «Баварией», «Наполи» и «Эвертоном».

63-летний итальянец четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и стал первым тренером, который выиграл все топ-5 европейских чемпионатов.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид
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Источник 90min
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