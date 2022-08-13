Анчелотти назвал дату завершения своей карьеры
Итальянский тренер отработает контракт с «Реалом» до конца
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что нынешний контракт с «Реалом», который действует до лета 2024 года, станет последним в его тренерской карьере:
«Этот этап в «Реале» завершит мою карьеру. После «белых» я остановлюсь. «Реал – вершина футбола. Есть смысл закончить после этого опыта».
Анчелотти начал самостоятельную тренерскую карьеру в 1995 году. Работал с «Реджиной», «Пармой», «Ювентусом», «Миланом», «Челси», «ПСЖ», «Реалом», «Баварией», «Наполи» и «Эвертоном».
63-летний итальянец четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и стал первым тренером, который выиграл все топ-5 европейских чемпионатов.
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