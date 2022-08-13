Даяна Ястремская – Петра Мартич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (№79 WTA) стартует в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.

В первом круге отбора украинка сразится против десятой сеяной Петры Мартич из Хорватии (№58 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Векич – Осорио. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем круге победительница матча сразится против Ангелины Калининой (№52 WTA) или Лорен Дэвис (№109 WTA).

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