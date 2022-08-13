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WTA
13 августа 2022, 17:30 | Обновлено 13 августа 2022, 17:34
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0

Даяна Ястремская – Петра Мартич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации на турнире в Цинциннати

13 августа 2022, 17:30 | Обновлено 13 августа 2022, 17:34
101
0
Даяна Ястремская – Петра Мартич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

13 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (№79 WTA) стартует в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.

В первом круге отбора украинка сразится против десятой сеяной Петры Мартич из Хорватии (№58 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Векич – Осорио. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем круге победительница матча сразится против Ангелины Калининой (№52 WTA) или Лорен Дэвис (№109 WTA).

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Источник Sport.ua
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