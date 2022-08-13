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Англия
13 августа 2022, 16:24 |
37
0

ВИДЕО. Слова Тухеля и Конте перед матчем Челси – Тоттенхэм

Команды сыграют во втором туре АПЛ

13 августа 2022, 16:24 |
37
0
ВИДЕО. Слова Тухеля и Конте перед матчем Челси – Тоттенхэм
ФК Тоттенхэм. Антонио Конте

Завтра, 14 августа в центральном матче второго тура АПЛ «Челси» примет «Тоттенхэм». Начало матча – в 18:30 по Киеву.

Главные тренеры «Челси» и «Тоттенхэм», Томас Тухель и Антонио Конте, поделились ожиданиями от матча:

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Томас Тухель Антонио Конте видео Тоттенхэм Челси Челси - Тоттенхэм
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Источник Sport.ua
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