Англия13 августа 2022, 16:24 |
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ВИДЕО. Слова Тухеля и Конте перед матчем Челси – Тоттенхэм
Команды сыграют во втором туре АПЛ
13 августа 2022, 16:24 |
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Завтра, 14 августа в центральном матче второго тура АПЛ «Челси» примет «Тоттенхэм». Начало матча – в 18:30 по Киеву.
Главные тренеры «Челси» и «Тоттенхэм», Томас Тухель и Антонио Конте, поделились ожиданиями от матча:
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