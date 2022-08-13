Другие новости13 августа 2022, 15:43 | Обновлено 13 августа 2022, 15:48
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ВИДЕО. Месси без Золотого мяча, любимые боксеры Усика, ставим на Арсенал
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
13 августа 2022, 15:43 | Обновлено 13 августа 2022, 15:48
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1. Месси не попал в 30 претендентов на Золотой мяч
2. Усик назвал трех своих любимых боксеров
3. Днепр-1 подписал аргентинского правого фулбека
4. Экс-форвард Динамо и сборной Украины переходит в Сакарьяспор
5. Прогноз на матч Арсенал – Лестер
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