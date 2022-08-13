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13 августа 2022, 15:43 | Обновлено 13 августа 2022, 15:48
115
0

ВИДЕО. Месси без Золотого мяча, любимые боксеры Усика, ставим на Арсенал

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

13 августа 2022, 15:43 | Обновлено 13 августа 2022, 15:48
115
0
ВИДЕО. Месси без Золотого мяча, любимые боксеры Усика, ставим на Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Месси не попал в 30 претендентов на Золотой мяч
2. Усик назвал трех своих любимых боксеров
3. Днепр-1 подписал аргентинского правого фулбека
4. Экс-форвард Динамо и сборной Украины переходит в Сакарьяспор
5. Прогноз на матч Арсенал – Лестер

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

 

 

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Источник Sport.ua
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