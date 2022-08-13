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Англия
13 августа 2022, 14:15 | Обновлено 13 августа 2022, 14:22
529
0

ВИДЕО. Томас Тухель высказался об Обамеянге

Смотрите видео пресс-конференции наставника «Челси» Тумаса Тухеля на YouTube канале Sport.ua

13 августа 2022, 14:15 | Обновлено 13 августа 2022, 14:22
529
0
ВИДЕО. Томас Тухель высказался об Обамеянге
YouTube Sport.ua

Пьер-Эмериком Обамеянгом интересуется лондонский «Челси» и лично главный тренер команды Томас Тухель, работавший с Обамеянгом в дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает Metro. Сам нападающий «Барселоны» не заинтересован в смене клубной прописки.

По данным источника, если 33-летний Пьер-Эмерик останется в «Барселоне», в клубе будут снова настаивать на уходе хавбека Фрэнки де Йонга и нападающего Мемфиса Депая для улучшения финансовой ситуации.

Обамеянг перешел в «Барселону» в январе 2022 года как свободный агент. В 23 матчах за команду он забил 13 голов и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

Смотрите видео пресс-конференции наставника «Челси» Тумаса Тухеля на YouTube канале Sport.ua.

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Источник Sport.ua
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