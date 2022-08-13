ВИДЕО. Томас Тухель высказался об Обамеянге

Пьер-Эмериком Обамеянгом интересуется лондонский «Челси» и лично главный тренер команды Томас Тухель, работавший с Обамеянгом в дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает Metro. Сам нападающий «Барселоны» не заинтересован в смене клубной прописки.

По данным источника, если 33-летний Пьер-Эмерик останется в «Барселоне», в клубе будут снова настаивать на уходе хавбека Фрэнки де Йонга и нападающего Мемфиса Депая для улучшения финансовой ситуации.

Обамеянг перешел в «Барселону» в январе 2022 года как свободный агент. В 23 матчах за команду он забил 13 голов и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

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