Килиан МБАППЕ: «Хочу выиграть Золотой мяч как можно скорее»

В интервью France Football нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе подробно рассказал о Золотом мяче и о своем желании выиграть самую престижную индивидуальную награду в футболе:

«Я хочу выиграть Золотой мяч как можно скорее. Как и многие. За исключением того, что, как по мне, немногие решаются это признать. Я до сих пор убежден, что труднее всего выиграть приз в первый раз.

«Я думаю, что моя игра в 18-21 год позволила мне стабилизироваться в топ-10. Я не был достаточно влиятельным игроком. За последние два года я считаю, что вышел на новый уровень, имею более серьезный статус на поле, лучше демонстрирую себя в решающих матчах. В общем, я более надежный и серьезный кандидат на Золотой мяч сейчас».