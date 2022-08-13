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  4. Килиан МБАППЕ: «Хочу выиграть Золотой мяч как можно скорее»
Франция
13 августа 2022, 12:35 |
195
2

Килиан МБАППЕ: «Хочу выиграть Золотой мяч как можно скорее»

Француз уверен, что закрепился в топ-10 и сейчас он более серьезный кандидат на Золотой мяч

13 августа 2022, 12:35 |
195
2
Килиан МБАППЕ: «Хочу выиграть Золотой мяч как можно скорее»
Instagram. Килиан Мбаппе

В интервью France Football нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе подробно рассказал о Золотом мяче и о своем желании выиграть самую престижную индивидуальную награду в футболе:

«Я хочу выиграть Золотой мяч как можно скорее. Как и многие. За исключением того, что, как по мне, немногие решаются это признать. Я до сих пор убежден, что труднее всего выиграть приз в первый раз.

«Я думаю, что моя игра в 18-21 год позволила мне стабилизироваться в топ-10. Я не был достаточно влиятельным игроком. За последние два года я считаю, что вышел на новый уровень, имею более серьезный статус на поле, лучше демонстрирую себя в решающих матчах. В общем, я более надежный и серьезный кандидат на Золотой мяч сейчас».

 

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Килиан Мбаппе France Football ПСЖ Золотой мяч
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Источник France Football
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Комментарии 2
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Trollface
Мбапе потерял статус игрока, теперь просто бабло. 
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Надеюсь, пока ты будешь в ПСЖ тебе ЗМ не вручат.
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