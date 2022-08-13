Три украинские теннисистки сыграют в США

Украинские теннисистки Марта Костюк (WTA 74), Ангелина Калинина (WTA 52) и Даяна Ястремская (WTA 79) начнут свой путь на хардовом турнире в Цинциннати (США).

20-летняя Марта Костюк стартует с матча против Жасмин Паолини (Италия, WTA 55). Это будет первая встреча между теннисистками. Игра начнется не ранее 20:00 по Киеву.

Больше в нашем Telegram Для ВСУ. Марта Костюк и Леся Цуренко устроили пикантную фотосессию на пляже

Даяна Ястремская идет с 4 поражениями в ряд. В этот раз ей предстоит сыграть с Петрой Мартич (Хорватия, WTA 58). Украинка впервые сыграет с Мартич. Матч начнется не ранее 18:30 по Киеву.

Ангелина Калинина попробует прервать серию неудач, состоящую из 4 проигранных игр. В первом круге Ангелина сыграет с представительницей США Лорен Дэвис (WTA 109). Теннисистки сыграют между собой впервые.