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WTA
13 августа 2022, 11:27 | Обновлено 13 августа 2022, 11:37
54
1

Три украинские теннисистки сыграют в США

Костюк, Калинина и Ястремская начнут свой путь с квалификации

13 августа 2022, 11:27 | Обновлено 13 августа 2022, 11:37
54
1
Три украинские теннисистки сыграют в США
Instagram. Марта Костюк

Украинские теннисистки Марта Костюк (WTA 74), Ангелина Калинина (WTA 52) и Даяна Ястремская (WTA 79) начнут свой путь на хардовом турнире в Цинциннати (США).

20-летняя Марта Костюк стартует с матча против Жасмин Паолини (Италия, WTA 55). Это будет первая встреча между теннисистками. Игра начнется не ранее 20:00 по Киеву.

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Даяна Ястремская идет с 4 поражениями в ряд. В этот раз ей предстоит сыграть с Петрой Мартич (Хорватия, WTA 58). Украинка впервые сыграет с Мартич. Матч начнется не ранее 18:30 по Киеву.

Ангелина Калинина попробует прервать серию неудач, состоящую из 4 проигранных игр. В первом круге Ангелина сыграет с представительницей США Лорен Дэвис (WTA 109). Теннисистки сыграют между собой впервые.

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Ангелина Калинина Даяна Ястремская Марта Костюк Жасмин Паолини Лорен Дэвис Петра Мартич WTA Цинциннати
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Источник Sport.ua
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Александр Ад
Ежелі Геля та Дая виграють, то в наступному матчі зустринуться між собою...Дівчата ну коли ж вам пощастить!
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