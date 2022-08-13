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ATP
13 августа 2022, 10:03 | Обновлено 13 августа 2022, 10:44
354
0

Определились полуфиналисты в Канаде. Сенсации продолжаются

Хаддад Майа теперь обыграла и Бенчич, Хуркач закрыл Кирьоса, Рудд не заметил Феликса

13 августа 2022, 10:03 | Обновлено 13 августа 2022, 10:44
354
0
Определились полуфиналисты в Канаде. Сенсации продолжаются

На хардовых турнирах в Торонто и Монреале завершились четвертьфинальные матчи. 

Результаты матчей в Торонто:

  • Хаддад Майа (Бразилия, WTA 24) – Белинда Бенчич (Швейцария, WTA 12) – 2:6, 6:3, 6:3
  • Каролина Плишкова (Чехия, WTA 14) – Чжэн Циньвэнь (Китай, WTA 51) – 4:6, 6:4, 6:4
  • Джессика Пегула (США, WTA 7) – Юлия Путинцева (Казахстан, WTA 46) – 6:3, 6:3
  • Кори Гауфф (США, WTA 11) – Симона Халеп (Румыния, WTA 15) – 4:6, 6:7 (2:7)

Отметим, что Хаддад Майа выиграла олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич, а в прошлом круге обыграла Игу Свентек, которая является первой ракеткой мира. Каролина Плишкова впервые за 357 дней вышла в хардовый полуфинал. Симона одержала 4 победу подряд над Кори и идет 8:0 по сетам против американки.

Полуфиналы в Торонто:

  • Хаддад Майа – Каролина Плишкова [14] 
  • Джессика Пегула [7] – Симона Халеп [15]

Результаты матчей в Монреале:

  • Ник Кирьос (Австралия, ATP 37) – Хуберт Хуркач (Польша, ATP 10) – 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 1:6
  • Каспер Рууд (Норвегия, ATP 7) – Феликс Оже-Альясcим (Канада, ATP 9) – 6:1, 6:2
  • Пабло Карреньо-Буста (Испания, ATP 23) – Джек Дрейпер (Великобритания, ATP 82) – 7:6 (7:4), 6:1
  • Дэн Эванс (Великобритания, ATP 39) – Томми Пол (США, ATP 34) – 1:6, 6:3, 6:4

Кирьос устал играть турниры и вышел на матч без настроения для борьбы. Феликс и вовсе забыл выйти на корт, проиграв 10 геймов после своего брейка в первом, Буста на классе обыграл молодого британца, а Эванс продолжает удивлять и снова через камбек закрыл американца.

Полуфиналы в Монреале:

  • Хуберт Хуркач [8] – Каспер Рууд [4]
  • Пабло Карреньо-Буста – Дэн Эванс 
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Чжэн Циньвэнь WTA Торонто ATP Монреаль Беатрис Хаддад Майя Белинда Бенчич Каролина Плишкова Джессика Пегула Юлия Путинцева Кори Гауфф Симона Халеп Ник Кирьос Хуберт Хуркач Каспер Рууд Феликс Оже-Альяссим Пабло Карреньо Буста Джек Дрейпер Дэн Эванс Томми Пол
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Источник Sport.ua
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