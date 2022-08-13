Другие новости13 августа 2022, 09:51 | Обновлено 13 августа 2022, 09:57
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Безус дебютировал за новый клуб
Украинец вместе с «Омонией» проиграл матч за Суперкубок
13 августа 2022, 09:51 | Обновлено 13 августа 2022, 09:57
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В пятницу, 12 августа, завершился матч за Суперкубок Кипра. «Аполлон» уверенно победил «Омонию» со счетом 2:0. За футбольный клуб из Никосии сыграл свой первый матч Роман Безус.
Суперкубок Кипра. AEK Arena
«Аполлон» (Лимасол, Кипр) – «Омония» (Никисоя, Кипр) – 2:0
Голы: Багали Дабо, 12, Ва, 73
Роман Безус вышел на поле на 59-й минуте матча. Для украинского футболиста эта игра стала дебютной за новый клуб.
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