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13 августа 2022, 09:51 | Обновлено 13 августа 2022, 09:57
587
0

Безус дебютировал за новый клуб

Украинец вместе с «Омонией» проиграл матч за Суперкубок

13 августа 2022, 09:51 | Обновлено 13 августа 2022, 09:57
587
0
Безус дебютировал за новый клуб
Instagram. Роман Безус

В пятницу, 12 августа, завершился матч за Суперкубок Кипра. «Аполлон» уверенно победил «Омонию» со счетом 2:0. За футбольный клуб из Никосии сыграл свой первый матч Роман Безус.

Суперкубок Кипра. AEK Arena

«Аполлон» (Лимасол, Кипр) – «Омония» (Никисоя, Кипр) – 2:0

Голы: Багали Дабо, 12, Ва, 73

Роман Безус вышел на поле на 59-й минуте матча. Для украинского футболиста эта игра стала дебютной за новый клуб. 

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Омония Аполлон Лимасол Суперкубок Кипра по футболу Роман Безус
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