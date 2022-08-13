Безус дебютировал за новый клуб

В пятницу, 12 августа, завершился матч за Суперкубок Кипра. «Аполлон» уверенно победил «Омонию» со счетом 2:0. За футбольный клуб из Никосии сыграл свой первый матч Роман Безус.

Суперкубок Кипра. AEK Arena

«Аполлон» (Лимасол, Кипр) – «Омония» (Никисоя, Кипр) – 2:0

Голы: Багали Дабо, 12, Ва, 73

Роман Безус вышел на поле на 59-й минуте матча. Для украинского футболиста эта игра стала дебютной за новый клуб.