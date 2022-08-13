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Украина. Первая лига
13 августа 2022, 08:54 |
406
1

Игрок первой лиги приостановил карьеру и ушел в ВСУ

Алексей Красов выбрал путь защитника Украины

13 августа 2022, 08:54 |
406
1
Игрок первой лиги приостановил карьеру и ушел в ВСУ
ФК Скорук. Алексей Красов

Алексей Красов, который выступает в ФК «Скорук» из Томаковки (Никопольский район) на позиции атакующего полузащитника, приостановил контракт с клубом и ушел в ряды Вооруженных Сил Украины.

Об этом клуб сообщил у себя в Facebook:

«Возвращайся с победой, Алексей!
Нападающий полузащитник футбольного клуба «Скорук» (Никопольский район) 28-летний Алексей Красов приостанавливает игровую карьеру и идет в ВСУ защищать нашу Родину от рашистской толпы!
Алексей всегда отличался мужественной и бескомпромиссной игрой на поле, а сейчас принял очень важное решение - стать на защиту Украины! Мы гордимся тобой, Алексей! Возвращайся с победой, которую ждет весь украинский народ!»

Алексей является воспитанником донецкого «Шахтера». Также он выступал за донецкий «Металлург», черновицкую «Буковину», петровский «Ингулец», вишневецкий «ВПК-Агро» и ФК «Сумы». 5 января 2022 года Красову исполнилось 28 лет.

В прошлом году Алексей Красов провел 21 матч за «Скорук» во всех турнирах и забил 2 гола. 

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Скорук Томаковка российско-украинская война Алексей Красов Шахтер Донецк
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Nick.Grabowski
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