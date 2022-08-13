В Красаве. Два украинца находятся на просмотре в клубе блогера из рф

Украинские футболисты Евгений Будник и Виталий Квашук находятся на просмотре в футбольном клубе «Красава», которым владеет российский футбольный блогер Евгений Савин.

В Instagram опубликованы видео с тренировок команды «Красава», и на них заметили двух украинцев, которые являются свободными агентами.

Блогеру Евгению Савину пришлось покинуть рф из-за публикации видео с игроками сборной Украины. Теперь клуб «Красава» планирует выступать во втором дивизионе Кипра.

29-летний Виталий Квашук играл на Кипре за Арис Лимассол (2 гола за 25 матчей). До того выступал за белорусские Витебск, Неман, Гомель, азербайджанский Сабах и латвийский РФШ.

31-летний Евгений Будник до начала войны был игроком Карпат, а затем выступал за греческий Астерас Влахиоти (6 голов в 8 поединках). Также был игроком клубов Арсенал Харьков, Металлист, Ворскла и Сталь Каменское.