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13 августа 2022, 03:05 | Обновлено 13 августа 2022, 04:25
270
0

В Красаве. Два украинца находятся на просмотре в клубе блогера из рф

Клуб «Красава» Евгения Савина планирует играть во второй лиге Кипра

13 августа 2022, 03:05 | Обновлено 13 августа 2022, 04:25
270
0
В Красаве. Два украинца находятся на просмотре в клубе блогера из рф
ФК Ламия. Евгений Будник

Украинские футболисты Евгений Будник и Виталий Квашук находятся на просмотре в футбольном клубе «Красава», которым владеет российский футбольный блогер Евгений Савин.

В Instagram опубликованы видео с тренировок команды «Красава», и на них заметили двух украинцев, которые являются свободными агентами.

Блогеру Евгению Савину пришлось покинуть рф из-за публикации видео с игроками сборной Украины. Теперь клуб «Красава» планирует выступать во втором дивизионе Кипра.

29-летний Виталий Квашук играл на Кипре за Арис Лимассол (2 гола за 25 матчей). До того выступал за белорусские Витебск, Неман, Гомель, азербайджанский Сабах и латвийский РФШ.

31-летний Евгений Будник до начала войны был игроком Карпат, а затем выступал за греческий Астерас Влахиоти (6 голов в 8 поединках). Также был игроком клубов Арсенал Харьков, Металлист, Ворскла и Сталь Каменское.

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Источник Эпоха Футбола
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