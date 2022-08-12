Англия12 августа 2022, 20:24 |
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ВИДЕО. Микель АРТЕТА: «Зинченко дает нам больше вариантов»
Наставник «Арсенала» - о левых защитниках команды
12 августа 2022, 20:24 |
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сравнил двух левых защитников команды – Александра Зинченко и Кирана Тирни:
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