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  4. ВИДЕО. Микель АРТЕТА: «Зинченко дает нам больше вариантов»
Англия
12 августа 2022, 20:24 |
310
0

ВИДЕО. Микель АРТЕТА: «Зинченко дает нам больше вариантов»

Наставник «Арсенала» - о левых защитниках команды

12 августа 2022, 20:24 |
310
0
ВИДЕО. Микель АРТЕТА: «Зинченко дает нам больше вариантов»
ФК Арсенал. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сравнил двух левых защитников команды – Александра Зинченко и Кирана Тирни:

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Источник Sport.ua
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