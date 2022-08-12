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  4. Виталий ВЕРНИДУБ: «Лучший форвард УПЛ? Беседин»
Украина. Премьер лига
12 августа 2022, 20:13 |
758
4

Виталий ВЕРНИДУБ: «Лучший форвард УПЛ? Беседин»

Защитник «Кривбасса» высоко ценит форварда «Динамо»

12 августа 2022, 20:13 |
758
4
Виталий ВЕРНИДУБ: «Лучший форвард УПЛ? Беседин»
ФК Заря. Виталий Вернидуб

Защитник «Кривбасса» Виталий Вернидуб рассказал о том, кого считает лучшими форвардами УПЛ:

«Много хороших нападающих. Если кого-то выделить, то против Беседина трудно играть. Он настырный, работящий и выполняет большой объем работы. Месси или Роналду? Я туда уже не смотрю. Это из области фантастики. Мне не удалось выйти на тот уровень, чтобы с ними встретиться.

Сильнейший форвард в УПЛ и в мире? В УПЛ — Беседин, а в Европе много хороших. Те же Холанд, Нуньес. Смотришь на них и в таком возрасте все при них. Этих двоих бы выделил.

Лассина Траоре? У него была травма, и у меня против него не получилось сыграть. Но смотрел по играм, то он достаточно не плохой форвард. Довбика еще можно отметить. Очень хороший футболист. Считаю, что в прошлом сезоне 80% того, чего добился «Днепр-1» — это благодаря Довбику».

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Виталий Вернидуб Украинская Премьер-лига Артем Беседин Артем Довбик
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Источник FanDay
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Комментарии 4
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Макс Максов
Найтехнічніший гравець? - Бєсєдін. Найкращий дриблер? - Бєсєдін. Він мабуть, більше нападників в УПЛ не знає!
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+1
Vytas Mesk
Ахаха
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+1
veter
Пора Виталику в Металлург возвращаться. Сейчас все звёзды опять там.
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0
AK.228
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0
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