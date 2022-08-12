Виталий ВЕРНИДУБ: «Лучший форвард УПЛ? Беседин»

Защитник «Кривбасса» Виталий Вернидуб рассказал о том, кого считает лучшими форвардами УПЛ:

«Много хороших нападающих. Если кого-то выделить, то против Беседина трудно играть. Он настырный, работящий и выполняет большой объем работы. Месси или Роналду? Я туда уже не смотрю. Это из области фантастики. Мне не удалось выйти на тот уровень, чтобы с ними встретиться.

Сильнейший форвард в УПЛ и в мире? В УПЛ — Беседин, а в Европе много хороших. Те же Холанд, Нуньес. Смотришь на них и в таком возрасте все при них. Этих двоих бы выделил.

Лассина Траоре? У него была травма, и у меня против него не получилось сыграть. Но смотрел по играм, то он достаточно не плохой форвард. Довбика еще можно отметить. Очень хороший футболист. Считаю, что в прошлом сезоне 80% того, чего добился «Днепр-1» — это благодаря Довбику».