Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Гвардиола или Клопп? Непростой выбор для Левандовски
Испания
12 августа 2022, 17:59 |
1195
0

ВИДЕО. Гвардиола или Клопп? Непростой выбор для Левандовски

Блиц-опрос для форварда «Барселоны»

12 августа 2022, 17:59 |
1195
0
ВИДЕО. Гвардиола или Клопп? Непростой выбор для Левандовски
ФК Барселона. Роберт Левандовски

Звездному новичку «Барселоны» Роберту Левандовски пришлось во время блиц-опроса отвечать на ряд непростых вопросов. Например, кто лучше – Пеп Гвардиола или Юрген Клопп?

По теме:
ВИДЕО. Стерлинг рассказал о причинах перехода в Челси
ВИДЕО. Ломаченко выложил интервью митрополита УПЦ МП для СМИ рф
ВИДЕО. Решающие матчи. Динамо анонсирует битву с Бенфикой
Пеп Гвардиола Роберт Левандовски Юрген Клопп видео
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Теофимо возвращается поединком с середняком. Первый бой после Камбососа
Бокс | 12 августа 2022, 11:45 4
Теофимо возвращается поединком с середняком. Первый бой после Камбососа
Теофимо возвращается поединком с середняком. Первый бой после Камбососа

И впервые в новой весовой категории

Сергей СТАХОВСКИЙ: «А что там по ватному боксу? Не заказывали?»
Теннис | 12 августа 2022, 07:55 1
Сергей СТАХОВСКИЙ: «А что там по ватному боксу? Не заказывали?»
Сергей СТАХОВСКИЙ: «А что там по ватному боксу? Не заказывали?»

Украинский теннисист жестко высказался о Василии Ломаченко

ВИДЕО. Кочергин продолжает забивать: украинец оформил гол в еврокубке
Футбол | 11.08.2022, 20:40
ВИДЕО. Кочергин продолжает забивать: украинец оформил гол в еврокубке
ВИДЕО. Кочергин продолжает забивать: украинец оформил гол в еврокубке
Экс-форвард Динамо и сборной Украины переходит в Сакарьяспор
Футбол | 12.08.2022, 16:09
Экс-форвард Динамо и сборной Украины переходит в Сакарьяспор
Экс-форвард Динамо и сборной Украины переходит в Сакарьяспор
Металлист получил первый транш от Днепра-1 за переход Кучера
Футбол | 12.08.2022, 11:45
Металлист получил первый транш от Днепра-1 за переход Кучера
Металлист получил первый транш от Днепра-1 за переход Кучера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пятый Суперкубок УЕФА для сливочных. Реал на классе переиграл Айнтрахт
Пятый Суперкубок УЕФА для сливочных. Реал на классе переиграл Айнтрахт
10.08.2022, 23:54 14
Футбол
ФОТО. Украинская экс-гимнастка в бикини наслаждается отдыхом в Греции
ФОТО. Украинская экс-гимнастка в бикини наслаждается отдыхом в Греции
12.08.2022, 04:04 1
Художественная гимнастика
ВИДЕО. Усик показал, как будет выбивать дух из Джошуа
ВИДЕО. Усик показал, как будет выбивать дух из Джошуа
10.08.2022, 20:20
Бокс
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
12.08.2022, 08:23
Теннис
Есть ли в списке Ломаченко? Усик назвал трех своих любимых боксеров
Есть ли в списке Ломаченко? Усик назвал трех своих любимых боксеров
11.08.2022, 16:06
Бокс
ВИДЕО. Бразильский трюк. 77-летний Луческу и эффектная попытка приема мяча
ВИДЕО. Бразильский трюк. 77-летний Луческу и эффектная попытка приема мяча
10.08.2022, 16:14 1
Футбол
Умер легендарный капитан львовских Карпат
Умер легендарный капитан львовских Карпат
11.08.2022, 11:44
Футбол
Таблица коэффициентов. Можно ли тремя клубами обогнать Норвегию и Сербию?
Таблица коэффициентов. Можно ли тремя клубами обогнать Норвегию и Сербию?
12.08.2022, 09:25 46
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности