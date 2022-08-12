Испания12 августа 2022, 17:59 |
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ВИДЕО. Гвардиола или Клопп? Непростой выбор для Левандовски
Блиц-опрос для форварда «Барселоны»
12 августа 2022, 17:59 |
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Звездному новичку «Барселоны» Роберту Левандовски пришлось во время блиц-опроса отвечать на ряд непростых вопросов. Например, кто лучше – Пеп Гвардиола или Юрген Клопп?
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