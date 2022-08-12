УЕФА назвала тройку претендентов на приз игроку сезона
Победителя объявят 25 августа
УЕФА назвала тройку претендентов на приз лучшему игроку в Европе в сезоне 2021/2022. В нее вошли два игрока «Реала» - вратарь Тибо Куртуа и форвард Карим Бензема. Конкурировать с ними будет полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне.
Кроме них, в топ-15 попали Роберт Левандовски, Лука Модрич, Садьо Мане, Мохамед Салах, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Вирджил ван Дейк, Бернарду Силва, Филипп Костич, Лоренцо Пеллегрини, Трент Александер-Арнольд и Фабиньо.
Победитель будет объявлен 25 августа во время жеребьевки Лиги чемпионов в Стамбуле.
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