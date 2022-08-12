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  4. УЕФА назвала тройку претендентов на приз игроку сезона
Лига чемпионов
12 августа 2022, 17:48 |
252
0

УЕФА назвала тройку претендентов на приз игроку сезона

Победителя объявят 25 августа

12 августа 2022, 17:48 |
252
0
УЕФА назвала тройку претендентов на приз игроку сезона
УЕФА

УЕФА назвала тройку претендентов на приз лучшему игроку в Европе в сезоне 2021/2022. В нее вошли два игрока «Реала» - вратарь Тибо Куртуа и форвард Карим Бензема. Конкурировать с ними будет полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне.

Кроме них, в топ-15 попали Роберт Левандовски, Лука Модрич, Садьо Мане, Мохамед Салах, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Вирджил ван Дейк, Бернарду Силва, Филипп Костич, Лоренцо Пеллегрини, Трент Александер-Арнольд и Фабиньо.

Победитель будет объявлен 25 августа во время жеребьевки Лиги чемпионов в Стамбуле.

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УЕФА Карим Бензема Тибо Куртуа Реал Мадрид Кевин де Брюйне Манчестер Сити
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Источник УЕФА
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