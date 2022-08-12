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  4. ФОТО. Манчестер Юнайтед презентовал третий комплект формы
Англия
12 августа 2022, 17:18 |
221
1

ФОТО. Манчестер Юнайтед презентовал третий комплект формы

«Красные дьяволы» будут выступать в салатовом

12 августа 2022, 17:18 |
221
1
ФОТО. Манчестер Юнайтед презентовал третий комплект формы
ФК Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» презентовал третий комплект формы на сезон 2022/2023. «Красные дьяволы» будут выступать в кислотно-салатовом:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Источник ФК Манчестер Юнайтед
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