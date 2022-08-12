Другие новости12 августа 2022, 16:13 | Обновлено 12 августа 2022, 16:17
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ВИДЕО. Что хочет Ломаченко, Кириос побеждает, ставим на Севилью
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
12 августа 2022, 16:13 | Обновлено 12 августа 2022, 16:17
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1. Ломаченко изложил очередной странный пост в соцсети Instagram
2. Торино арендовал у Вест Хэма хавбека сборной Хорватии.
3. Ник Кириос продолжает побеждать
4. Прогноз на матч Осасуна - Севилья
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