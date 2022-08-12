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12 августа 2022, 16:13 | Обновлено 12 августа 2022, 16:17
61
0

ВИДЕО. Что хочет Ломаченко, Кириос побеждает, ставим на Севилью

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

12 августа 2022, 16:13 | Обновлено 12 августа 2022, 16:17
61
0
ВИДЕО. Что хочет Ломаченко, Кириос побеждает, ставим на Севилью
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Ломаченко изложил очередной странный пост в соцсети Instagram
2. Торино арендовал у Вест Хэма хавбека сборной Хорватии.
3. Ник Кириос продолжает побеждать
4. Прогноз на матч Осасуна - Севилья

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Источник Sport.ua
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