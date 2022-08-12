Украина. Премьер лига12 августа 2022, 16:11 |
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Последние спарринги. Шахтер снова проведет два матча в один день
Соперником будет «Аль-Фатех»
12 августа 2022, 16:11 |
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«Шахтер» сообщил о том, что в рамках подготовки к новому сезону снова проведет два контрольных матча в один день.
15 августа команда Игора Йовичевича дважды сыграет с «Аль-Фатехом» из Саудовской Аравии.
Матчи состоятся в 12:00 и 20:00. Эти игры станут последними для «Шахтера» перед стартом сезона УПЛ.
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