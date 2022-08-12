Последние спарринги. Шахтер снова проведет два матча в один день

«Шахтер» сообщил о том, что в рамках подготовки к новому сезону снова проведет два контрольных матча в один день.

15 августа команда Игора Йовичевича дважды сыграет с «Аль-Фатехом» из Саудовской Аравии.

Матчи состоятся в 12:00 и 20:00. Эти игры станут последними для «Шахтера» перед стартом сезона УПЛ.