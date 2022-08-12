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Украина. Премьер лига
12 августа 2022, 16:04 | Обновлено 12 августа 2022, 16:23
46
0

U-19. Динамо минимально уступило Колосу

Юношеские команды клубов УПЛ провели контрольный матч

12 августа 2022, 16:04 | Обновлено 12 августа 2022, 16:23
46
0
U-19. Динамо минимально уступило Колосу
ФК Динамо Киев

Юношеская команда «Динамо» продолжает подготовку к старту сезона – сегодня в очередном контрольном матче киевляне принимали на клубной базе в Вити-Литовский «Колос» из Коваливки.

С первых минут игры динамовцы установили полное преимущество на поле, контролируя мяч и создав ряд моментов у ворот гостей. Несмотря на насыщенную оборону «Колоса», в течение первого тайма «бело-синие» смогли нанести 11 ударов в направлении ворот, из которых 6 - в створ. Однако подводила реализация – до перерыва счет не был открыт.

Уже в дебюте матча Горбача передачей из глубины поля выводили на ворота «Колоса», но форвард пробил мимо дальнего угла. В дальнейшем у Игоря было еще несколько голевых шансов - после его удара бисиклетой мяч попал в перекладину, а выстрел со штрафного после небольшого рикошета пролетел в считанных сантиметрах над каркасом ворот.

Кроме того, Саленко отметился опасным ударом с полукруга штрафной, а голкипер «Колоса» Пахолюк спас свои ворота после удара Маткевича низом с линии штрафной и попытки Сизонюка, который в касание старался поразить ближний угол после передачи Маткевича с левого фланга.

Коваливцы почти не доходили до владений «Динамо», лишь раз побеспокоив Игнатенко, когда игрок соперников наносил удар с острого угла, но Денис был на месте.

Однако после перерыва ситуация на поле изменилась – «Колосу» удалось погасить активность киевлян в атаке и забить единственный гол в этом матче. Голевой стала атака, которую начал голкипер коваливцев. Денисенко подхватил мяч в центре и отпасовал на Гусола, который в штрафной киевлян вернул круглого своему партнеру - и Денисенко метров с 12-ти пробил мимо Погорелого.

У динамовцев было полчаса игрового времени, чтобы исправить счет на табло. Однако, в отличие от первого тайма, до опасности у ворот «Колоса» дело не доходило. Едва ли не единственным ударом в створ ворот коваливцев был выстрел Саленко низом с линии штрафной, на который среагировал голкипер гостей. Не удалось «бело-синим» использовать и ряд стандартов, которые заработала и выполнила команда, поэтому финальный свисток зафиксировал минимальную победу гостей.

Следующий контрольный матч команда «Динамо» U-19 проведет во вторник, 16 августа, против криворожского «Кривбасса».

Контрольный матч

«Динамо» (Киев) U-19 – «Колос» (Коваливка) U-19 – 0:1 (0:0)
Гол: Денисенко (57).

«Динамо» U-19: Игнатенко – Малыш, Сизонюк, Балаба, Бенедюк (к) – Янчишин, Саленко, Грохольский, Маткевич, Слесар – Горбач.

На замену выходили: Погорилый, Авраменко, Василец, Кремчанин, Зоренко, Бойченюк, Филатов, Дзень.

Предупреждены: Слесар (43), Малыш (54) – Криворучко (54).

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Источник ФК Динамо Киев
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