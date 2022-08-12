Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Украинский теннисист не смог выйти в полуфинал грунтового фьючерса
ITF
12 августа 2022, 15:25 | Обновлено 12 августа 2022, 15:38
72
0

Украинский теннисист не смог выйти в полуфинал грунтового фьючерса

Александр Овчаренко проиграл представителю Италии

12 августа 2022, 15:25 | Обновлено 12 августа 2022, 15:38
72
0
Украинский теннисист не смог выйти в полуфинал грунтового фьючерса
ФТУ. Александр Овчаренко

В четвертьфинале грунтового фьючерса в Падуе (Италия) украинский теннисист Александр Овчаренко (АТР 432) уступил итальянцу Фаусто Табакко (АТР 821). 

ITF M25 Падуя (Италия). Грунт. 1/4 финала

Александр Овчаренко (Украина) – Фаусто Табакко (Италия) – 3:6, 2:6

Александр продолжит борьбу в парном разряде. В полуфинале он сыграет вместе с Федерико Яннакконе (Италия) против австралийской пары Джейсона Тейлора и Брендона Уокина.

По теме:
Овчаренко одержал 14-ю победу в последних 15 матчах
Овчаренко стартовал с победы в Италии
Крутых сыграет с первым сеяным в Германии, Овчаренко стартует в Италии
Александр Овчаренко ITF Падуя
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определились участники 1/4 финала на Мастерсе в Монреале
Теннис | 12 августа 2022, 10:35 0
Определились участники 1/4 финала на Мастерсе в Монреале
Определились участники 1/4 финала на Мастерсе в Монреале

Пары четвертьфиналистов в нижней половине сетки сильно удивляют

Журналист: Динамо сорвало создание единого телепула УПЛ
Футбол | 12 августа 2022, 12:32 21
Журналист: Динамо сорвало создание единого телепула УПЛ
Журналист: Динамо сорвало создание единого телепула УПЛ

Киевский клуб явно против этого решения

Источник: Цыганков отклонил предложения Аталанты и Вильярреала
Футбол | 11.08.2022, 18:43
Источник: Цыганков отклонил предложения Аталанты и Вильярреала
Источник: Цыганков отклонил предложения Аталанты и Вильярреала
Определился соперник Днепра-1 в плей-офф квалификации Лиги Европы
Футбол | 11.08.2022, 23:55
Определился соперник Днепра-1 в плей-офф квалификации Лиги Европы
Определился соперник Днепра-1 в плей-офф квалификации Лиги Европы
Сергей СТАХОВСКИЙ: «А что там по ватному боксу? Не заказывали?»
Теннис | 12.08.2022, 07:55
Сергей СТАХОВСКИЙ: «А что там по ватному боксу? Не заказывали?»
Сергей СТАХОВСКИЙ: «А что там по ватному боксу? Не заказывали?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Потеря еще одного евробойца. Заря крупно проиграла Университате
Потеря еще одного евробойца. Заря крупно проиграла Университате
11.08.2022, 22:23 72
Футбол
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
12.08.2022, 01:00 1
Футбол
Ник Кирьос в трех сетах обыграл первую ракетку мира
Ник Кирьос в трех сетах обыграл первую ракетку мира
11.08.2022, 08:53 3
Теннис
«Я снова летаю»: история бежавшей от войны юной украинской фигуристки
«Я снова летаю»: история бежавшей от войны юной украинской фигуристки
11.08.2022, 10:48
Зимние виды
Йожеф САБО: «Луческу – очень удачливый тренер, куда там Лобановскому»
Йожеф САБО: «Луческу – очень удачливый тренер, куда там Лобановскому»
10.08.2022, 10:26 11
Футбол
ФОТО. Украинская экс-гимнастка в бикини наслаждается отдыхом в Греции
ФОТО. Украинская экс-гимнастка в бикини наслаждается отдыхом в Греции
12.08.2022, 04:04 1
Художественная гимнастика
Йожеф САБО: «Бенфику Динамо не преодолеет»
Йожеф САБО: «Бенфику Динамо не преодолеет»
11.08.2022, 10:15 24
Футбол
Президент Литвы наказал фигуристов за участие в российском шоу
Президент Литвы наказал фигуристов за участие в российском шоу
10.08.2022, 19:13
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности