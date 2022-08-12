Украинский теннисист не смог выйти в полуфинал грунтового фьючерса

В четвертьфинале грунтового фьючерса в Падуе (Италия) украинский теннисист Александр Овчаренко (АТР 432) уступил итальянцу Фаусто Табакко (АТР 821).

ITF M25 Падуя (Италия). Грунт. 1/4 финала

Александр Овчаренко (Украина) – Фаусто Табакко (Италия) – 3:6, 2:6

Александр продолжит борьбу в парном разряде. В полуфинале он сыграет вместе с Федерико Яннакконе (Италия) против австралийской пары Джейсона Тейлора и Брендона Уокина.