ВИДЕО. Цель - группа ЛЧ. Динамо начало подготовку к матчу с Бенфикой
Команду ждут тяжелые матчи
После победного матча со «Штурмом» игроки «Динамо» вернулись из Австрии в Польшу и получили полноценный выходной, чтобы увидеться с родными и восстановить силы после изнурительного поединка.
На вечер следующего дня Мирча Луческу назначил тренировку, направленную уже непосредственно на подготовку к противостоянию с португальской «Бенфикой» в решающем раунде квалификации Лиги чемпионов.
Перед командой стоит единственная задача и цель - проход «Бенфики» и продолжение еврокубковых выступлений в групповом раунде Лиги чемпионов.
Матчи пройдут 17 и 23 августа.
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