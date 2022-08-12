ВИДЕО. Цель - группа ЛЧ. Динамо начало подготовку к матчу с Бенфикой

После победного матча со «Штурмом» игроки «Динамо» вернулись из Австрии в Польшу и получили полноценный выходной, чтобы увидеться с родными и восстановить силы после изнурительного поединка.

На вечер следующего дня Мирча Луческу назначил тренировку, направленную уже непосредственно на подготовку к противостоянию с португальской «Бенфикой» в решающем раунде квалификации Лиги чемпионов.

Перед командой стоит единственная задача и цель - проход «Бенфики» и продолжение еврокубковых выступлений в групповом раунде Лиги чемпионов.

Матчи пройдут 17 и 23 августа.