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  4. ВИДЕО. Цель - группа ЛЧ. Динамо начало подготовку к матчу с Бенфикой
Лига чемпионов
12 августа 2022, 14:40 |
640
0

ВИДЕО. Цель - группа ЛЧ. Динамо начало подготовку к матчу с Бенфикой

Команду ждут тяжелые матчи

12 августа 2022, 14:40 |
640
0
ВИДЕО. Цель - группа ЛЧ. Динамо начало подготовку к матчу с Бенфикой
ФК Динамо Киев

После победного матча со «Штурмом» игроки «Динамо» вернулись из Австрии в Польшу и получили полноценный выходной, чтобы увидеться с родными и восстановить силы после изнурительного поединка.

На вечер следующего дня Мирча Луческу назначил тренировку, направленную уже непосредственно на подготовку к противостоянию с португальской «Бенфикой» в решающем раунде квалификации Лиги чемпионов.

Перед командой стоит единственная задача и цель - проход «Бенфики» и продолжение еврокубковых выступлений в групповом раунде Лиги чемпионов.

Матчи пройдут 17 и 23 августа.

 

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Источник ФК Динамо Киев
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