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Украина. Премьер лига
12 августа 2022, 14:45 | Обновлено 12 августа 2022, 15:27
2631
0

Источник: Металлист подписал Владислава Мудрика

Также харьковский клуб усилился Александром Авраменко

12 августа 2022, 14:45 | Обновлено 12 августа 2022, 15:27
2631
0
Источник: Металлист подписал Владислава Мудрика
ФК Карпаты Львов. Владислав Мудрик

Харьковский «Металлист» подписал воспитанника львовских «Карпат», 21-летнего правого защитника Владислава Мудрика.

Также харьковский клуб усилился своим воспитанником, 23-летним центральным защитником Александром Авраменко.

Последним клубом Мудрика был донецкий «Олимпик», который он покинул в феврале.

Авраменко до последнего времени был на контракте в «Карпатах» из Галича, которые покинул на правах свободного агента.

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Владислав Мудрик Александр Авраменко Металлист Харьков трансферы трансферы УПЛ
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Источник Transfermarkt
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