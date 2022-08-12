Украина. Премьер лига12 августа 2022, 14:45 | Обновлено 12 августа 2022, 15:27
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Источник: Металлист подписал Владислава Мудрика
Также харьковский клуб усилился Александром Авраменко
12 августа 2022, 14:45 | Обновлено 12 августа 2022, 15:27
2631
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Харьковский «Металлист» подписал воспитанника львовских «Карпат», 21-летнего правого защитника Владислава Мудрика.
Также харьковский клуб усилился своим воспитанником, 23-летним центральным защитником Александром Авраменко.
Последним клубом Мудрика был донецкий «Олимпик», который он покинул в феврале.
Авраменко до последнего времени был на контракте в «Карпатах» из Галича, которые покинул на правах свободного агента.
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