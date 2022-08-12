Источник: Металлист подписал Владислава Мудрика

Харьковский «Металлист» подписал воспитанника львовских «Карпат», 21-летнего правого защитника Владислава Мудрика.

Также харьковский клуб усилился своим воспитанником, 23-летним центральным защитником Александром Авраменко.

Последним клубом Мудрика был донецкий «Олимпик», который он покинул в феврале.

Авраменко до последнего времени был на контракте в «Карпатах» из Галича, которые покинул на правах свободного агента.