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12 августа 2022, 13:38 |
193
0

Сергей СТАХОВСКИЙ: «Очень жаль, что шахматы сейчас запятнаны кровью»

Бывший теннисист шокирован тем, что происходит в ФИДЕ

12 августа 2022, 13:38 |
193
0
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Очень жаль, что шахматы сейчас запятнаны кровью»
ФТУ. Сергей Стаховский

Бывший лидер украинского тенниса Сергей Стаховский отреагировал на переизбрание Аркадия Дворковича на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«Я всегда думал, что шахматы – это игра интеллекта. Очень жаль, что такая великая игра сейчас запятнана кровью российского правительства. Надеюсь, что все проголосовавшие получат удовольствие от своей зарплаты, залитой кровью украинцев. Мы будем помнить каждого», – сказал Стаховский.

Отметим, что за Дворковича было подано 157 голосов. Украинец Барышполец собрал поддержку всего от 16 делегатов. Вице-президентом федерации стал 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд из Индии, шедший на выборы в тандеме с Дворковичем.

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