Сергей СТАХОВСКИЙ: «Очень жаль, что шахматы сейчас запятнаны кровью»
Бывший теннисист шокирован тем, что происходит в ФИДЕ
Бывший лидер украинского тенниса Сергей Стаховский отреагировал на переизбрание Аркадия Дворковича на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
«Я всегда думал, что шахматы – это игра интеллекта. Очень жаль, что такая великая игра сейчас запятнана кровью российского правительства. Надеюсь, что все проголосовавшие получат удовольствие от своей зарплаты, залитой кровью украинцев. Мы будем помнить каждого», – сказал Стаховский.
Отметим, что за Дворковича было подано 157 голосов. Украинец Барышполец собрал поддержку всего от 16 делегатов. Вице-президентом федерации стал 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд из Индии, шедший на выборы в тандеме с Дворковичем.
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