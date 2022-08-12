ВИДЕО. Стерлинг рассказал о причинах перехода в Челси

Нападающий Рахим Стерлинг перешёл из «Манчестер Сити» в лондонский «Челси» во время летнего межсезонья. 27-летний футболист сборной Англии подписал контракт на пять лет.

На днях Рахим провел пресс-конференцию на которой рассказал о причинах ухода из Манчестер Сити.