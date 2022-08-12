Англия12 августа 2022, 12:15 | Обновлено 12 августа 2022, 13:04
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ВИДЕО. Стерлинг рассказал о причинах перехода в Челси
Бывший игрок «Манчестер Сити» рассказал, почем принял такое решение
12 августа 2022, 12:15 | Обновлено 12 августа 2022, 13:04
680
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Нападающий Рахим Стерлинг перешёл из «Манчестер Сити» в лондонский «Челси» во время летнего межсезонья. 27-летний футболист сборной Англии подписал контракт на пять лет.
На днях Рахим провел пресс-конференцию на которой рассказал о причинах ухода из Манчестер Сити.
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