Фулбек Шахтера надеется, что Зюлте-Варегем выкупит его контракт у горняков

21-летний левый фулбек «Шахтера» Александр Драмбаев, который нынешним летом перебрался на правах аренды в «Зюлте-Варегем», заявил о желании продолжить играть в Бельгии как можно дольше.

«Шахтер» отдал меня в аренду на год, но после первых двух месяцев я действительно надеюсь, что пробуду здесь дольше. Я сразу почувствовал себя интегрированным в команду, тренер также часто занимается со мной индивидуально. Это придает мне большую уверенность», - заявил Драмбаев.

Отметим, что у «Зюлте-Варегем» есть опция на выкуп контракта Драмбаева. По данным бельгийской прессы, полноценный переход защитника не обойдется бельгийскому клубу слишком дорого.

На минувшей неделе точный удар Драмбаева принес «Зюлте-Варегем» ничью в поединке чемпионата против «Брюгге».