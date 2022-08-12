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  4. Фулбек Шахтера надеется, что Зюлте-Варегем выкупит его контракт у горняков
Бельгия
12 августа 2022, 11:08 |
1199
0

Фулбек Шахтера надеется, что Зюлте-Варегем выкупит его контракт у горняков

Александр Драмбаев хотел бы остаться в чемпионате Бельгии надолго

12 августа 2022, 11:08 |
1199
0
Фулбек Шахтера надеется, что Зюлте-Варегем выкупит его контракт у горняков
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Драмбаев

21-летний левый фулбек «Шахтера» Александр Драмбаев, который нынешним летом перебрался на правах аренды в «Зюлте-Варегем», заявил о желании продолжить играть в Бельгии как можно дольше.

«Шахтер» отдал меня в аренду на год, но после первых двух месяцев я действительно надеюсь, что пробуду здесь дольше. Я сразу почувствовал себя интегрированным в команду, тренер также часто занимается со мной индивидуально. Это придает мне большую уверенность», - заявил Драмбаев.

Отметим, что у «Зюлте-Варегем» есть опция на выкуп контракта Драмбаева. По данным бельгийской прессы, полноценный переход защитника не обойдется бельгийскому клубу слишком дорого.

На минувшей неделе точный удар Драмбаева принес «Зюлте-Варегем» ничью в поединке чемпионата против «Брюгге».

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Источник Voetbal Nieuws
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