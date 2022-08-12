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12 августа 2022, 10:40 | Обновлено 12 августа 2022, 11:51
265
0

Динамо U-19 – Колос U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча

12 августа 2022, 10:40 | Обновлено 12 августа 2022, 11:51
265
0
Динамо U-19 – Колос U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

12 августа в очередном контрольном матче в межсезонье юношеская команда «Динамо» сыграет с ковалевским «Колосом».

Начало встречи в 11:00 по Киеву.

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Источник ФК Динамо Киев
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