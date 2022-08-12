Определились участники 1/4 финала на Мастерсе в Монреале
Пары четвертьфиналистов в нижней половине сетки сильно удивляют
Состоялись матчи третьего круга на хардовом Мастерсе в Канаде.
Гаэль Монфис снова получил травму, Ник Кирьос продолжает показывать лучший теннис в своей карьере.
Монреаль. Третий круг
Верхняя часть сетки
Ник Кирьос – Алекс де Минаур – 6:2, 6:3
Хуберт Хуркач [8] – Альберт Рамос – 6:7(6), 6:2, 7:6(3)
Каспер Рууд [4] – Роберто Баутиста-Агут [14] – 6:7(4), 7:6(4), 6:4
Феликс Оже-Альяссим [9] – Кэмерон Норри [6] – 6:3, 6:4
Нижняя часть сетки
Пабло Карреньо-Буста – Янник Синнер [7] – 6:2, 6:4
Джек Дрейпер [Q] – Гаэль Монфис [7] – 6:2, 0:2 (отказ)
Дэн Эванс – Тэйлор Фриц [10] – 7:6(5), 1:6, 7:5
Томми Пол – Марин Чилич [13] – 6:4, 6:2
Монреаль. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Ник Кирьос – Хуберт Хуркач [8]
Каспер Рууд [4] – Феликс Оже-Альяссим [9]
Нижняя часть сетки
Пабло Карреньо-Буста – Джек Дрэйпер [Q]
Дэн Эванс – Томми Пол
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