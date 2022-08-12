Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Определились участники 1/4 финала на Мастерсе в Монреале
ATP
12 августа 2022, 10:35 |
184
0

Определились участники 1/4 финала на Мастерсе в Монреале

Пары четвертьфиналистов в нижней половине сетки сильно удивляют

12 августа 2022, 10:35 |
184
0
Определились участники 1/4 финала на Мастерсе в Монреале
Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Кирьос

Состоялись матчи третьего круга на хардовом Мастерсе в Канаде.

Гаэль Монфис снова получил травму, Ник Кирьос продолжает показывать лучший теннис в своей карьере. 

Монреаль. Третий круг

Верхняя часть сетки 

 Ник Кирьос –  Алекс де Минаур – 6:2, 6:3
 Хуберт Хуркач [8] –  Альберт Рамос – 6:7(6), 6:2, 7:6(3)

 Каспер Рууд [4] –  Роберто Баутиста-Агут [14] – 6:7(4), 7:6(4), 6:4
 Феликс Оже-Альяссим [9] –  Кэмерон Норри [6] – 6:3, 6:4

Нижняя часть сетки  

 Пабло Карреньо-Буста –  Янник Синнер [7] – 6:2, 6:4
 Джек Дрейпер [Q] –  Гаэль Монфис [7] – 6:2, 0:2 (отказ)

 Дэн Эванс –  Тэйлор Фриц [10] – 7:6(5), 1:6, 7:5
 Томми Пол –  Марин Чилич [13] – 6:4, 6:2

Монреаль. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки 

 Ник Кирьос –  Хуберт Хуркач [8]
 Каспер Рууд [4] –  Феликс Оже-Альяссим [9]

Нижняя часть сетки  

 Пабло Карреньо-Буста –  Джек Дрэйпер [Q]
 Дэн Эванс –  Томми Пол

По теме:
Гаэль Монфис из-за травмы стопы снялся с матча
ФОТО. Российский теннисист нанес себе нелепую травму на Мастерсе в Монреале
Ник Кирьос продолжает побеждать. Австралиец обыграл своего соотечественника
ATP Монреаль Ник Кирьос Алекс де Минаур Хуберт Хуркач Альберт Рамос-Виньолас Каспер Рууд Роберто Баутиста Агут Феликс Оже-Альяссим Кэмерон Норри Пабло Карреньо Буста Янник Синнер Гаэль Монфис Джек Дрейпер Дэн Эванс Тэйлор Фриц Томми Пол Марин Чилич
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стали известны все четвертьфиналистки турнира WTA 1000 в Торонто
Теннис | 12 августа 2022, 10:05 0
Стали известны все четвертьфиналистки турнира WTA 1000 в Торонто
Стали известны все четвертьфиналистки турнира WTA 1000 в Торонто

Первая ракетка мира покинула соревнования

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 12 августа 2022, 01:00 1
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей

Sport.ua следит за тренировочными сборами команд украинской Премьер-лиги

Умер легендарный капитан львовских Карпат
Футбол | 11.08.2022, 11:44
Умер легендарный капитан львовских Карпат
Умер легендарный капитан львовских Карпат
ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта отправила Миранчука в аренду
Футбол | 12.08.2022, 05:40
ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта отправила Миранчука в аренду
ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта отправила Миранчука в аренду
Потеря еще одного евробойца. Заря крупно проиграла Университате
Футбол | 11.08.2022, 22:23
Потеря еще одного евробойца. Заря крупно проиграла Университате
Потеря еще одного евробойца. Заря крупно проиграла Университате
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ник Кирьос в трех сетах обыграл первую ракетку мира
Ник Кирьос в трех сетах обыграл первую ракетку мира
11.08.2022, 08:53 3
Теннис
Сергей СТАХОВСКИЙ: «А что там по ватному боксу? Не заказывали?»
Сергей СТАХОВСКИЙ: «А что там по ватному боксу? Не заказывали?»
12.08.2022, 07:55 1
Теннис
Стали известны время и место матчей Динамо против Бенфики
Стали известны время и место матчей Динамо против Бенфики
10.08.2022, 17:13 1
Футбол
Усик рассказал, почему решил перейти в супертяжелый вес
Усик рассказал, почему решил перейти в супертяжелый вес
11.08.2022, 12:45 2
Бокс
Определился соперник Днепра-1 в плей-офф квалификации Лиги Европы
Определился соперник Днепра-1 в плей-офф квалификации Лиги Европы
11.08.2022, 23:55 16
Футбол
Стало известно, какие каналы покажут матч Университатя – Заря
Стало известно, какие каналы покажут матч Университатя – Заря
10.08.2022, 19:35 4
Футбол
ВИДЕО. Ломаченко выложил интервью митрополита УПЦ МП для СМИ рф
ВИДЕО. Ломаченко выложил интервью митрополита УПЦ МП для СМИ рф
12.08.2022, 06:23 12
Бокс
ВИДЕО. Бразильский трюк. 77-летний Луческу и эффектная попытка приема мяча
ВИДЕО. Бразильский трюк. 77-летний Луческу и эффектная попытка приема мяча
10.08.2022, 16:14 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности