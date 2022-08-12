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Украина. Премьер лига
12 августа 2022, 10:20 | Обновлено 12 августа 2022, 10:36
1405
2

Назван новый главный тренер юношеской сборной Украины

Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас

12 августа 2022, 10:20 | Обновлено 12 августа 2022, 10:36
1405
2
Назван новый главный тренер юношеской сборной Украины
ФК Динамо Киев. Юрий Мороз

Игорь Бурбас сообщил, что вместо Владимира Езерского на пост главного тренера сборной Украины U-19 будет назначен Юрий Мороз

Специалист будет работать также и с командой U-16 и вести ее до уровня U-19.

Отметим, что последним местом работы Юрия Мороза был одесский «Черноморец». Также он тренировал молодежные и юношеские команды «Динамо». На уровне сборных он работал с командой U-18.

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Источник Чистий підкаст
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Ретро Футбол
Кто-кто, а Юрий Мороз с молодежью умеет работать. Сколько динамовцев воспитал 
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+1
Leonkoz
Бурбас брехун. Взагалі збірну ю-19 наразі очолює Нагорняк. Мороз хороший тренер, але мабуть очолить ю-16.
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0
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