Назван новый главный тренер юношеской сборной Украины

Игорь Бурбас сообщил, что вместо Владимира Езерского на пост главного тренера сборной Украины U-19 будет назначен Юрий Мороз.

Специалист будет работать также и с командой U-16 и вести ее до уровня U-19.

Отметим, что последним местом работы Юрия Мороза был одесский «Черноморец». Также он тренировал молодежные и юношеские команды «Динамо». На уровне сборных он работал с командой U-18.