Украина. Премьер лига12 августа 2022, 10:20 | Обновлено 12 августа 2022, 10:36
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Назван новый главный тренер юношеской сборной Украины
Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас
12 августа 2022, 10:20 | Обновлено 12 августа 2022, 10:36
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Игорь Бурбас сообщил, что вместо Владимира Езерского на пост главного тренера сборной Украины U-19 будет назначен Юрий Мороз.
Специалист будет работать также и с командой U-16 и вести ее до уровня U-19.
Отметим, что последним местом работы Юрия Мороза был одесский «Черноморец». Также он тренировал молодежные и юношеские команды «Динамо». На уровне сборных он работал с командой U-18.
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Комментарии 2
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Кто-кто, а Юрий Мороз с молодежью умеет работать. Сколько динамовцев воспитал
Бурбас брехун. Взагалі збірну ю-19 наразі очолює Нагорняк. Мороз хороший тренер, але мабуть очолить ю-16.
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