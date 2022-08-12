Стали известны все четвертьфиналистки турнира WTA 1000 в Торонто

Состоялись матчи третьего круга на хардовом турнире WTA 1000 в Канаде.

На этой стадии соревнования покинули первая ракетка мира Ига Свёнтек, а также еще три из восьми топ-сеяных тенниситок.

Торонто. Третий круг

Верхняя часть сетки

Беатрис Хаддад Майя – Ига Свёнтек [1] – 6:4, 3:6, 7:5

Белинда Бенчич [12] – Гарбинье Мугуруса [8] – 6:1, 6:3

Каролина Плишкова [14] – Мария Саккари [3] – 6:1, 6:7(9), 6:3

Чжэн Циньвэнь – Бьянка Андрееску – 7:5, 5:7, 6:2

Нижняя часть сетки

Джессика Пегула [7] – Камила Джорджи – 3:6, 6:0, 7:5

Юлия Путинцева – Элисон Риск – 6:3, 7:5

Кори Гауфф [10] – Арина Соболенко [6] – 7:5, 4:6, 7:6(4)

Симона Халеп [15] – Жиль Тайхман – 6:2, 7:5

Торонто. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Беатрис Хаддад Майя – Белинда Бенчич [12]

Каролина Плишкова [14] – Чжэн Циньвэнь

Нижняя часть сетки

Джессика Пегула [7] – Юлия Путинцева

Кори Гауфф [10] – Симона Халеп [15]