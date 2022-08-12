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WTA
12 августа 2022, 10:05 | Обновлено 12 августа 2022, 10:06
226
0

Стали известны все четвертьфиналистки турнира WTA 1000 в Торонто

Первая ракетка мира покинула соревнования

12 августа 2022, 10:05 | Обновлено 12 августа 2022, 10:06
226
0
Стали известны все четвертьфиналистки турнира WTA 1000 в Торонто
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Состоялись матчи третьего круга на хардовом турнире WTA 1000 в Канаде.

На этой стадии соревнования покинули первая ракетка мира Ига Свёнтек, а также еще три из восьми топ-сеяных тенниситок.

Торонто. Третий круг

Верхняя часть сетки  

 Беатрис Хаддад Майя –  Ига Свёнтек [1] – 6:4, 3:6, 7:5
 Белинда Бенчич [12] –  Гарбинье Мугуруса [8] – 6:1, 6:3

 Каролина Плишкова [14] –  Мария Саккари [3] – 6:1, 6:7(9), 6:3
 Чжэн Циньвэнь –  Бьянка Андрееску – 7:5, 5:7, 6:2

Нижняя часть сетки  

 Джессика Пегула [7] –  Камила Джорджи – 3:6, 6:0, 7:5
 Юлия Путинцева –  Элисон Риск – 6:3, 7:5

 Кори Гауфф [10] – Арина Соболенко [6] – 7:5, 4:6, 7:6(4)
 Симона Халеп [15] –  Жиль Тайхман – 6:2, 7:5

Торонто. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Беатрис Хаддад Майя –  Белинда Бенчич [12]
 Каролина Плишкова [14] –  Чжэн Циньвэнь

Нижняя часть сетки  

 Джессика Пегула [7] –  Юлия Путинцева
 Кори Гауфф [10] –  Симона Халеп [15]

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WTA Торонто Беатрис Хаддад Майя Ига Свёнтек Белинда Бенчич Гарбинье Мугуруса Каролина Плишкова Мария Саккари Чжэн Циньвэнь Бьянка Андрееску Джессика Пегула Камила Джорджи Юлия Путинцева Элисон Риск Кори Гауфф Арина Соболенко Симона Халеп Жиль Тайхман
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Источник Sport.ua
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