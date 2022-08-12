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Кубок Либертадорес
12 августа 2022, 09:38 | Обновлено 12 августа 2022, 10:08
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Ассист Витиньо. Определились полуфиналисты Кубка Либертадорес

Экс-игрок «Динамо» помог бразильскому Атлетико выйти в полуфинал кубка

12 августа 2022, 09:38 | Обновлено 12 августа 2022, 10:08
275
0
Ассист Витиньо. Определились полуфиналисты Кубка Либертадорес
Атлетико Паранаэнсе. Витиньо

В ночь с 11 на 12 августа завершился последний четвертьфинальный матч Кубка Либертадорес. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) выиграл у «Эстудиантеса» (Аргентина) с минимальным счетом 1:0 по сумме двух встреч. Единственный гол был забит на 90+6 минуте бразильцем Витором Роке, а голевой пас на свой счет записал экс-игрок киевского «Динамо» Витиньо. Также в составе бразильской команды играл и Фернандиньо, который является экс-футболистом донецкого «Шахтера».

Кубок Либертадорес. 1/4 финала 

«Палмейрас» – «Атлетико Минейро» – 0:0, пен. 6:5 [первый матч 2:2]

«Эстудиантес» – «Атлетико Паранаэнсе» – 0:1 [первый матч 0:0]

  • Гол: Витор Роке, 90+6

«Фламенго» – «Коринтианс» – 1:0 [первый матч 2:0]

  • Гол: Педро, 52

«Тальерес Кордоба» – «Велес Сарсфилд» – 0:1 [первый матч 2:3] 

  • Гол: Жулиан Фернандеш, 79

Полуфинальные матчи Кубка Либертадорес:

  • «Палмейрас» – «Атлетико Параэнсе» 
  • «Фламенго» – «Велес Сарсфилд»

Первые матчи состоятся 30 августа, а ответные – 6 сентября.

Смотрите видеообзоры вторых матчей четвертьфиналов:

«Палмейрас»* – «Атлетико Минейро» – 1:0

«Эстудиантес» – «Атлетико Паранаэнсе» – 0:1

«Фламенго» – «Коринтианс» – 1:0

«Тальерес Кордоба» – «Велес Сарсфилд» – 0:1 

 

 

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