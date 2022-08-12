Ассист Витиньо. Определились полуфиналисты Кубка Либертадорес
Экс-игрок «Динамо» помог бразильскому Атлетико выйти в полуфинал кубка
В ночь с 11 на 12 августа завершился последний четвертьфинальный матч Кубка Либертадорес. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) выиграл у «Эстудиантеса» (Аргентина) с минимальным счетом 1:0 по сумме двух встреч. Единственный гол был забит на 90+6 минуте бразильцем Витором Роке, а голевой пас на свой счет записал экс-игрок киевского «Динамо» Витиньо. Также в составе бразильской команды играл и Фернандиньо, который является экс-футболистом донецкого «Шахтера».
Кубок Либертадорес. 1/4 финала
«Палмейрас» – «Атлетико Минейро» – 0:0, пен. 6:5 [первый матч 2:2]
«Эстудиантес» – «Атлетико Паранаэнсе» – 0:1 [первый матч 0:0]
- Гол: Витор Роке, 90+6
«Фламенго» – «Коринтианс» – 1:0 [первый матч 2:0]
- Гол: Педро, 52
«Тальерес Кордоба» – «Велес Сарсфилд» – 0:1 [первый матч 2:3]
- Гол: Жулиан Фернандеш, 79
Полуфинальные матчи Кубка Либертадорес:
- «Палмейрас» – «Атлетико Параэнсе»
- «Фламенго» – «Велес Сарсфилд»
Первые матчи состоятся 30 августа, а ответные – 6 сентября.
Смотрите видеообзоры вторых матчей четвертьфиналов:
«Палмейрас»* – «Атлетико Минейро» – 1:0
«Эстудиантес» – «Атлетико Паранаэнсе» – 0:1
«Фламенго» – «Коринтианс» – 1:0
«Тальерес Кордоба» – «Велес Сарсфилд» – 0:1
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