Сергей СТАХОВСКИЙ: «А что там по ватному боксу? Не заказывали?»

Бывший лидер украинского тенниса Сергей Стаховский в своем Instagram отреагировал на недавние посты боксера Василия Ломаченко на религиозную тематику:

«А что там по ватному боксу? Не заказывали?🤦‍♂️»

Василий Ломаченко выложил пост 9 мая, где поблагодарил своего дедушку с победой:

«Спасибо Деду за Победу! С Днем Победы!»