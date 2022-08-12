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  4. Сергей СТАХОВСКИЙ: «А что там по ватному боксу? Не заказывали?»
ATP
12 августа 2022, 07:55 | Обновлено 12 августа 2022, 08:37
3302
0

Сергей СТАХОВСКИЙ: «А что там по ватному боксу? Не заказывали?»

Украинский теннисист жестко высказался о Василии Ломаченко

12 августа 2022, 07:55 | Обновлено 12 августа 2022, 08:37
3302
0
Сергей СТАХОВСКИЙ: «А что там по ватному боксу? Не заказывали?»
Instagram. Сергей Стаховский

Бывший лидер украинского тенниса Сергей Стаховский в своем Instagram отреагировал на недавние посты боксера Василия Ломаченко на религиозную тематику:

«А что там по ватному боксу? Не заказывали?🤦‍♂️»

Василий Ломаченко выложил пост 9 мая, где поблагодарил своего дедушку с победой:

«Спасибо Деду за Победу! С Днем Победы!»

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Источник Instagram
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