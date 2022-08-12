ATP12 августа 2022, 07:55 | Обновлено 12 августа 2022, 08:37
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Сергей СТАХОВСКИЙ: «А что там по ватному боксу? Не заказывали?»
Украинский теннисист жестко высказался о Василии Ломаченко
12 августа 2022, 07:55 | Обновлено 12 августа 2022, 08:37
3302
0
Бывший лидер украинского тенниса Сергей Стаховский в своем Instagram отреагировал на недавние посты боксера Василия Ломаченко на религиозную тематику:
«А что там по ватному боксу? Не заказывали?🤦♂️»
Василий Ломаченко выложил пост 9 мая, где поблагодарил своего дедушку с победой:
«Спасибо Деду за Победу! С Днем Победы!»
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