Ванда Нара пытается трудоустроить Икарди в Манчестер Юнайтед и Галатасарае

Нападающий французского ПСЖ Мауро Икарди может покинуть команду в нынешнее трансферное окно.

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Ванда Нара, агент и жена 29-летнего аргентинца, провела предварительные переговоры с «Манчестер Юнайтед» и «Галатсараем». Подробности пока неизвестны.

Действующий контракт Мауро с парижским клубом рассчитан до лета 2024 года. В прошлом сезоне принял участие в 30 матчах за ПСЖ во всех турнирах и забил 5 голов.