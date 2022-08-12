Англия12 августа 2022, 05:05 |
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Ванда Нара пытается трудоустроить Икарди в Манчестер Юнайтед и Галатасарае
Жена и агент аргентинца провела переговоры с английским и турецким клубами
12 августа 2022, 05:05 |
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Нападающий французского ПСЖ Мауро Икарди может покинуть команду в нынешнее трансферное окно.
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Ванда Нара, агент и жена 29-летнего аргентинца, провела предварительные переговоры с «Манчестер Юнайтед» и «Галатсараем». Подробности пока неизвестны.
Действующий контракт Мауро с парижским клубом рассчитан до лета 2024 года. В прошлом сезоне принял участие в 30 матчах за ПСЖ во всех турнирах и забил 5 голов.
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