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  4. Ванда Нара пытается трудоустроить Икарди в Манчестер Юнайтед и Галатасарае
Англия
12 августа 2022, 05:05 |
147
0

Ванда Нара пытается трудоустроить Икарди в Манчестер Юнайтед и Галатасарае

Жена и агент аргентинца провела переговоры с английским и турецким клубами

12 августа 2022, 05:05 |
147
0
Ванда Нара пытается трудоустроить Икарди в Манчестер Юнайтед и Галатасарае
Instagram. Мауро Икарди и Ванда Нара

Нападающий французского ПСЖ Мауро Икарди может покинуть команду в нынешнее трансферное окно.

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Ванда Нара, агент и жена 29-летнего аргентинца, провела предварительные переговоры с «Манчестер Юнайтед» и «Галатсараем». Подробности пока неизвестны.

Действующий контракт Мауро с парижским клубом рассчитан до лета 2024 года. В прошлом сезоне принял участие в 30 матчах за ПСЖ во всех турнирах и забил 5 голов.

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Ванда Нара Мауро Икарди Манчестер Юнайтед Галатасарай трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
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Источник Tyc Sports
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