Нива Бузовая может усилиться вратарем и форвардом
Клуб готовится к старту во Второй лиге
«Нива» из Бузовой Киевской области может усилиться вратарем Александром Литвиненко и нападающим Богданом Семенцом.
31-летний Литвиненко выступал за ПФК «Сумы», «Ингулец», «Полесье», «Альянс». Последним клубом голкипера была «Виктория» из Николаевки Сумской области.
Нападающий Семенец ранее выступал за тернопольскую «Ниву», ФК «Тернополь», «Полтаву» и «Гелиос». Последние четыре года форвард провел в «Агробизнесе».
В минувшем сезоне Семенец сыграл 12 матчей за клуб из Волочиска, в которых забил 2 гола.
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