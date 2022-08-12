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Украина. Вторая лига
12 августа 2022, 03:30 |
44
0

Нива Бузовая может усилиться вратарем и форвардом

Клуб готовится к старту во Второй лиге

12 августа 2022, 03:30 |
44
0
Нива Бузовая может усилиться вратарем и форвардом
ПФК Сумы. Александр Литвиненко

«Нива» из Бузовой Киевской области может усилиться вратарем Александром Литвиненко и нападающим Богданом Семенцом.

31-летний Литвиненко выступал за ПФК «Сумы», «Ингулец», «Полесье», «Альянс». Последним клубом голкипера была «Виктория» из Николаевки Сумской области.

Нападающий Семенец ранее выступал за тернопольскую «Ниву», ФК «Тернополь», «Полтаву» и «Гелиос». Последние четыре года форвард провел в «Агробизнесе».

В минувшем сезоне Семенец сыграл 12 матчей за клуб из Волочиска, в которых забил 2 гола.

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Источник Sportarena
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